Garupá: vecinos deben caminar kilómetros para tomar el colectivo

GARUPÁ. Las familias que residen en el paraje rural de Santo Tomás, en el kilómetro 19 de la ex ruta 213, salieron públicamente a reclamar que están virtualmente aislados, por la falta de transporte urbano de pasajeros. Señalaron que, desde hace unas 3 semanas, el colectivo de la empresa Tipoka ya no ingresa al lugar.

Estela Velazquez, una de las vecinas del paraje Santo Tomás, dijo a MisionesCuatro: “Ya pasaron 3 semanas. Hay gente que necesita (el colectivo) para trabajar. O tienen que caminar hasta (Danzer). No es justo salir todos los días a las 5 de la mañana”, se quejó. “Son casi 20 kilómetros (del paraje Santo Tomás al lugar donde se puede tomar el ómnibus). Según la empresa, el camino no está en condiciones”, agregó la mujer.

Según esta vecina, fueron a quejarse al organismo que controla el transporte urbano en el Gran Posadas, pero no obtuvieron una respuesta satisfactoria. “Nos dijeron que ellos dan la orden hasta dónde va el colectivo y listo, así nos dejan”, bramó.

Por su parte, María Eugenia, dijo que tuvo que dejar de trabajar por no contar con un colectivo que ingrese al paraje. “Por estas cuestiones tengo que dejar mi trabajo. Porque el colectivo no entra o si entra, te deja a mitad de camino (aún) estando el camino seco. Durante la cuarentena estricta el colectivo entraba y ahora no. Tengo mis padres y si alguno se enferma, necesitamos del colectivo. La señal es escasa y el colectivo es la única (vía para salir del lugar)”, insistió.

Más contemplativo con la posición de la empresa Tipoka, Florentín, un residente que hace 20 años vive en el lugar, puso de relieve que el problema es el estado del camino. Por lo que la Dirección Provincial de Vialidad, debe tomar cartas en el asunto. “Entiendo que hasta el barrio Fiscal hay mucha gente, pero cada vez nos van aislando más. Soy peon rural y tengo chicos que van a la escuela. El problema grave que tenemos es el camino. Entiendo que la empresa no entre porque no está en condiciones”, comentó.

“Necesitamos que la gente de Vialidad, que se pongan las pilas y hagan el trabajo como corresponde. Estamos en una zona muy transitada por camiones pesados”, subrayó Florentín. “Viene gente de Corrientes que van a la escuela y se quedan a pie cuando llueve. Son muchos kilómetros y a veces las mamás están cargando niños”, alertó el vecino.

Cabe aclarar que de los dichos de estos vecinos, se desprende que el Municipio de Garupá que encabeza el intendente Luis Ripoll, no se hizo eco del reclamo de estos vecinos.