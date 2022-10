Gómez afirma que un empleado de comercio de Misiones, “percibe igual que el de Buenos Aires”

POSADAS. El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, Benigno Gómez sostuvo este martes que en las paritarias nacionales, el sector buscará sumar un 30 o 40% de incremento, que llevaría la recomposición salarial del presente año, en torno al 90 o 100%, como lo lograron otros sectores, como el de los empleados bancarios, que días atrás cerraron un 94% de incremento en paritarias.

“Los demás gremios están discutiendo en función de lo que indican los índices inflacionarios”, comentó Gómez al Móvil de MisionesCuatro. Y añadió que la inflación de Septiembre rondará el 7% y la anual estará en torno al 80 o 90%.

“Nosotros vamos en esa línea. Comercio cerró un 60% (a la fecha). Y tendría que discutir un 30 o 30% para cerrar el 22 (de Octubre)”, puntualizó Gómez, anticipando que el sector buscará una recomposición salarial por encima del 90%.

Acto seguido, Gómez tuvo una particular mirada sobre la variabilidad salarial a nivel país, en un sector en donde existen altos niveles de informalidad. “Cuando se discute paritarias se discute a nivel nacional y repercute en todo el país”, insistió Gómez, y añadió: “Entonces un empleado de esta zona percibe igual que el de Buenos Aires, Rosario o Córdoba”.

La pauta de los bancarios K, como parámetro de los demás gremios

Para Gómez, la pertenencia del diputado nacional Sergio Palazzo –el secretario general de la Asociación Bancaria- al Frente de Todos, marca una pauta salarial del gobierno para todos los sectores. El incremento del 94%, “Palazzo (lo) está dando como ejemplo, como modelo y como gobierno, porque es oficialista. Quiere decir que ese va a ser el parámetro para los demás gremios que van a salir a pedir paritarias en igualdad de condiciones”, anticipó.

Ante la consulta de este medio, Gómez sostuvo que no es una utopía conseguir este nivel de recomposición salarial, que implicaría duplicar los salarios del 2021, en el rubro del comercio, “porque el consumo no cae, es una necesidad”. No obstante, Gómez admitió que sectores como el de vestimenta y Pymes, están más golpeados y no se encuentran “en igualdad de condiciones”.

“Comercio hoy, que ya supera los $100 mil de sueldo. Y para marzo, serán $130 mil o $140 mil como está, con el aumento del 60%. Hoy para no caer en la pobreza, un salario tiene que estar encima de los $170 mil. Entonces tenemos que llegar a $180 0 $190 mil”, concluyó.