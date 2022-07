Grupo de misioneros que quedó varado en Salta por presunta estafa, cuenta su verdad

POSADAS. Un grupo de unos 50 misioneros habría sufrido una estafa por parte de una empresa de turismo que, según la denuncia de los damnificados, cobró 26 mil pesos (per cápita) por un servicio que no prestaron y que derivó en una denuncia policial y penal de las autoridades de un hotel en Salta.

La nutricionista Verónica Belastegui, una de las denunciantes, accedió a dialogar con Previa Informativa este martes, donde contó detalladamente todo lo que vivieron en el tour organizado por la empresa JL Turismo, sobre la que pesa una denuncia penal en Salta, que podría sumar otra denuncia más –por estafa- en Posadas.

Según Belastegui, los problemas comenzaron con el cobro de un seguro de 500 pesos, “que supuestamente estaba incluido en el viaje”. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando un grupo de los turistas fue alojado en otro hotel diferente del Giova Apart, donde deberían haber estado alojada, la totalidad del contingente, y donde estaba pautado que iba a haber una cena-show. “Ahí empezó a salir todo mal. Un grupo, mi familia y 9 personas más nos quedamos en un hotel céntrico, en el que nos trataron super bien. Y el resto, casi 40 personas, se fueron a un hostel, alejado de la ciudad, donde no tenían wi-fi, no tenían señal y no los estaban esperando. Y por ende no tenían donde cenar”, contó Belastegui.

“Nos habían prometido que iban a ser dos noches de alojamiento y una con cena show, pero todos tuvimos que pagar nuestra cena”, contó la nutricionista. Y agregó que también la empresa JL Turismo incumplió con una excursión al Cafayate.

Según Belastegui, los coordinadores de la empresa dieron versiones distintas de los motivos por los que no salió la excusión a Cafayate. Y algunos de los estafados tuvieron que pagar remises de su bolsillo para acceder al tour por la Virgen del Cerro, pese a que estaba incluida, en el paquete turístico, de acuerdo con la nutricionista.

Pero el punto culmine de los inconvenientes sufridos por presuntos incumplimientos de JL Turismo, llegó el sábado y domingo, cuando los turistas se enteraron “que nuestro hotel no estaba pagado, y que el Apart Giova tampoco. Habían pagado una seña y nos esperaban con un show para 60 personas. (Los dueños de ese hotel) presentaron la denuncia y 10 compañeros tuvieron que pasar todo el domingo por la tarde declarando ante la comisaría”, contó Belastegui.

“No sabíamos si el colectivo estaba retenido. Sólo que los coordinadores estaban detenidos”, dijo la mujer, añadiendo que “una señora de Oberá se comunicó con el gobernador (Oscar Herrera Ahuad), el cual se comunicó con los ministros de turismo de Misiones y de Salta. Gracias a eso pudimos hacer visible esto. Pero tuvimos miedo de volver con la misma empresa, pero no teníamos ninguna otra opción”, detalló la nutricionista.

En cuanto a la situación de la empresa y de los coordinadores, Belastegui reveló que “están en libertad. Tienen la denuncia en Salta y se junta firmas para hacer la denuncia (en Posadas) La empresa, JL turismo no tienen espacio físico”, reveló la mujer.

De acuerdo con la licenciada en nutrición, desde la empresa JL Turismo “nos iban diciendo mentiras a cada grupo. Y que fuéramos a la virgen del cerro fue por insistencia de uno de los grupos”, sostuvo.

Por otra parte, la denunciante recalcó que el paquete turístico contratado costaba 26 mil pesos, e incluía “traslado, dos noches de alojamiento, excursiones a Purmamarca, Cerro de los Siete Colores y Virgen del Cerro, con citytour por Salta”.

“Nunca nos devolvieron la plata, a las 1 de la mañana vinieron a buscarnos en micro. No nos hablaron más. Pudimos parar para higienizarnos y almorzar gracias a la gestión de compañeras que hablaron con los choferes”, relató Belastegui sobre las penurias que pasaron de regreso a Posadas, entre el domingo y la madrugada del lunes.

“Este fin de semana, como si fuera poco, salieron a las redes a decir que era mentira y me hicieron escraches”, se quejó la mujer, insistiendo en que esto la afecta profesionalmente.

Sin embargo, Belastegui insistió en que ella no fue quien peor la pasó, sino que hubo “adultos mayores y gente con cáncer que tuvieron que estar todo el domingo a la tarde prestando declaración (ante la policía) y no podían volver con otro micro porque no había colectivos”.