Habló el acusado de usurpar una vivienda y le respondió a la propietaria

Este jueves, el móvil de MisionesCuatro entrevistó a Mirtha García, propietaria de una vivienda del barrio Ñu Porá, quien manifestó que su inquilino le ocupó su propiedad. La mujer contó que firmó un contrato por escribanía con un inquilino que ocuparía un local comercial con un sector de la casa que usaría como vivienda.

Posteriormente, García viajó a Bernardo de Irigoyen para cuidar a su familia y, al momento de regresar, se encontró con las puertas encadenadas y con la prohibición de ingresar a su propiedad.

El testimonio del inquilino

Tras conocerse las declaraciones de Mirtha García, el móvil de MisionesCuatro habló con el hombre que se encuentra alquilando la vivienda y su respuesta fue la siguiente: “no estoy usurpando la casa, estoy como inquilino, hice un contrato con la señora Mirtha García”, declaró Celestino Mariano.

Asimismo, agregó: “cuando entré a la vivienda contaba con gastos que me dejó la señora, boletas de servicio acumuladas, deudas de Samsa que estoy pagando hace dos años. En diciembre terminé de pagar la deuda de los comodatos que tenía adeudados, que me hice cargo porque la señora no me daba respuestas cuando le escribía y decía que venía con aviso de corte. La luz también dejó boletas adeudadas, me retiraron el medidor de luz y agua al mes que estaba alquilando”, relató.

En relación al alquiler explicó: “alquilé la casa para salón de peluquería, la casa completa, el contrato dice, que ella diga que no estaba mirando lo que estaba firmando es mentira, porque cuando te vas a firmar un contrato, la escribana lee y te da las copias, eso hicimos y el contrato lo hizo ella con la escribana”.

También se refirió al portón encadenado que mencionó la propietaria: “el candados fue porque el 28 de enero tuve un atropello en el domicilio,la señora Mirtha García vino a patotear con 25 personas, ingresó cuando tenía gente en el salón”.

Con respecto al pago que fue reclamado por García contó: “fue cuando vino el aumento anual, la señora empezó a recibir el aumento anual, en marzo la señora me manda una notificación diciendo que estaba adeudando y, según ella, no era el monto que habíamos acordado en la suba anual. Tengo los recibos que presenté en el juzgado, en el recibo tenía que decir mes de alquiler y mora de deuda, pero no figura”, explicó.

En esa línea agregó: “ahí fue cuando hablé con mi abogado que se comunicó con la señora para poder llegar a un acuerdo. La señora le manda audios al abogado diciendo lo peor, menos algo coherente, no quiso ir a la oficina del abogado y ahí fue que iniciamos la demanda, le inicié la demanda por incumplimiento de contrato. A la vez que le hice la demanda, le estaba abonando la cuota, la señora no quiso aceptar ese monto, me dice que no me acepta más por CBU y ahí fue donde paramos el tema del abono y me empezó a cortar el servicio”.

Asimismo, comentó que, tras el corte de los servicios, volvió a reconectarlos a su nombre y que el contrato de alquiler finaliza en noviembre.

Por último, pidió que la mujer responda por los daños y perjucios y que hay una causa en el juzgado: “quiero que la persona responda por los daños y perjuicios que me está haciendo en redes sociales. Me está calumniando, no estoy usurpando, me está escrachando en todos los compra-venta en Facebook, presenté en cibercrimen todos los escraches. Quiero que responda por ese lado porque tenemos un contrato vigente, ya tenemos una instancia judicial ¿Por qué no responde en el juzgado?”, cuestionó Celestino Mariano.