Habló el dueño de la moto robada e incendiada en Garupá

El sábado, delincuentes armados asaltaron un supermercado del barrio Ñu Porá Garupá y se alzaron con una importante suma de dinero. En el marco de la investigación, este lunes, la Policía detuvo a dos hombres de 30 y 24 años acusados por el asalto a mano armada en ese comercio, también por el robo e incendio de una motocicleta, que se encontraba en el estacionamiento de un supermercado situado sobre la avenida Las Américas y la calle Perú. Este último hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad.

El dueño de esa motocicleta es Jorge Quiroga, padre de 4 hijos, quien desde hace un tiempo está desempleado. Junto a su esposa, comenzó a elaborar pizzas y empanadas en su casa. En una entrevista brindada al programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, contó que sacó un crédito para comprar la moto para poder hacer los repartos.

“Eran las 7 y media de la tarde, fui a comprar dos latas de choclos, estaba en la fila por pagar y un conocido mío, ‘fíjate que robaron una moto, parece que es la tuya’, cuando salo se iban, no los alcancé”, comentó.

Asimismo, contó que pudo grabar lo sucedido, porque el dueño del supermercado les permitió el acceso a las cámaras. También reveló que cuando quiso hacer la denuncia no le quisieron tomar: “llamé al 911 y nunca aparecieron. Fui hasta la comisaría quinta y no me quisieron tomar la denuncia lamentablemente, había dos personas femenino y un masculino, el oficial no estaba porque estaba en un operativo. Fui a hacer la denuncia, tenía que hacer su trabajo”, reveló Quiroga y agregó que a las pocas horas logró hacer la denuncia.

“Era mi herramienta de trabajo y el ‘morfi’ de los chicos. Es una impotencia, Garupá es zona libre para el delincuente, el malviviente, no hay seguridad y lamentablemente queda todo en la nada. Ya estamos cansados”, expresó el hombre.

Respecto a la motocicleta contó que la misma estaba a pocas cuadras de su casa y que fue incinerada: “cuando estaba haciendo la denuncia me mandan fotos de que estaban quemando la moto, a cinco o seis cuadras de mi casa. La moto está en la comisaria y ya no sirve más. No me dio tiempo de hacer la transferencia, hace dos semanas que la tengo”, expresó.