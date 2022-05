Habló el papá del chico asesinado por Sereno: “Esto no se arregla con plata, quiero que pague en la cárcel”

ARDÍN AMÉRICA. El homicidio en accidente de tránsito de Sebastián Emanuel Ferreyra (21 años) en el que está imputado el diputado provincial Martín Sereno (Movimiento Evita), causó conmoción en la comunicad de Jardín América donde el joven tarefero que falleció cuando iba a comprar botines, según confió el papá de la víctima, Agustín Ferreyra.

Cabe recordar que Sereno conducía una camioneta oficial de la Legislatura provincial, el sábado pasado, cuando alrededor de las 19.45 hs. cuando atropelló a una moto de 150 cc. con dos ocupantes, sobre la avenida Aconcagua en cercanías al ex hospital de esa localidad. El conductor de la moto sufrió heridas de consideración y está internado. Mientras que el acompañante, Sebastián Ferreyra, falleció en el lugar del siniestro.

“Hay testigos que vieron que la camioneta se fue a contramano. Le chocó de frente. Y además le hicieron la alcoholemia en el lugar, le tomaron en la comisaría y ya dijeron que era negativo”, contó Agustín al periodista Esteban González, un corresponsal de El Territorio en Jardín América.

Arrojando un manto de sospechas sobre el test de alcoholemia, Agustín insistió en que hubo personas que “dicen que (Sereno) no se podía parar, que estaba mal de ebrio, que estaba con alcohol. No sé qué pasó ahí si tapan o si taparon porque es un diputado. Ellos tienen plata y ellos dominan”, se quejó el padre del muchacho atropellado y fallecido tras ser atropellado por la Hilux conducida por Sereno, este sábado en la avenida Aconcagua.

“En junio cumplía 22 años”, contó Agustín de su hijo. Y subrayó que harán todo lo que esté a su alcance para obtener justicia. “Vamos a hacer todo lo posible para que el que hizo (Sereno) no quede impune, que vaya a la cárcel”, expresó. “Yo no quiero dinero, pero sí que pague en la cárcel”, enfatizó Ferreyra, visiblemente quebrado por la muerte de su hijo.

Ante la consulta del periodista, Agustín describió a su hijo como un joven tarefero que tenía el sueño de jugar futbol profesionalmente en el club Tigre de Santo Pipó. “Era tarefero, hacía laburo como peón rural o en la construcción. Los laburos que vos le dabas él te hacía. Recién empezaba (a trabajar). Siempre estaba con la mamá y las hermanitas”, reveló Agustín sobre su hijo Sebastián.

Según Ferreyra, su hijo salía temprano a trabajar, alrededor de las 5 de la madrugada. Y como se manejaba con una cuadrilla, “volvían a veces oscureciendo. Era una excelente persona, vinieron de Santo Pipó para verlo”, indicó Agustín, quien actualmente reside en la mencionada localidad.

En un tramo saliente de la entrevista, Ferreyra reveló que su hijo falleció cuando iba a comprar botines de futbol, para entrenar en un club, porque “era un excelente jugador, podía jugar en primera. Le hablé al profe y él me dijo ‘voy a comprar botín y canillera, voy a llevar lo mío y jugar’. Era para ir este sábado y entrenar esta semana. Cobró y venía a comprar el botín para jugar hoy con los chicos y el sábado (con el club) No llegó a cumplir su sueño. Salió a comprar los botines y no llegó”, detalló el padre de la víctima.

Asimismo, Agustín resaltó que su hijo, al momento del choque fatal, “no tenía ni un trago encima, porque estaba tomando mates con la mamá. Se fue a comprar los botines y no llegó”, dijo.

Finalmente, Agustín Ferreyra cuestionó con dureza la forma en la que se está manejando el diputado y jefe del Movimiento Evita en Misiones. “¿Qué haría él, si le chocaban al hijo de él? Como es un diputado y tiene billetes procuran arreglar con plata. Y esto no se arregla con plata. Si hacés algo tenés que hacerte cargo, mostrar la cara, pedir disculpas. Y si tenés que ir preso, tenes que ir. No procurar esquivar”, cuestionó el hombre.

“Según los comentarios, (Sereno) iba con alcohol arriba, pero dijeron que no salió (positivo en el examen de alcoholemia) No sé qué pasó ahí”, sentenció Ferreyra.