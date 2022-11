Habló la mamá del niño que demandará a MercadoPago: con las donaciones, “llegamos a $487 mil, es mucha plata para que desaparezca”

POSADAS. Viviana Rosa, la madre de Gerónimo, el chico de 11 años y padece mielomeningocele, una gravísima afección que le impide caminar, confirmó que demandará judicialmente a la firma Mercado Pago si no le restituyen el dinero que habían recolectado mediante una campaña solidaria nacional, que según reveló, estaba cercana al medio millón de pesos.

Cabe recordar que el pasado 18 de Octubre, familia de Gerónimo lanzó una campaña solidaria para juntar fondos y conseguir un accesorio denominado “toruk” para la silla de ruedas, un artefacto que mejoraría el desplazamiento del niño y por ende, significaría un avance en su calidad de vida.

El adaptador tiene un costo de unos $681.600 y según Rosa, estaban cerca de lograr el objetivo, cuando Mercado Pago les informó que la cuenta estaba inhabilitada desde Enero del presente año, lo que es contradictorio, porque la cuenta habría estado recibiendo donaciones desde el 18 de Octubre hasta el 28 del pasado mes, según dijo la mujer al programa Mejor de Tarde por MisionesCuatro.

“Fue increíble el acompañamiento de la gente desde que lanzamos la campaña el 18 de octubre. Estábamos muy cerquita de llegar al objetivo. Llegamos a $487 mil y quizás un poco más”, señaló Rosa a este medio, insistiendo en que, al sábado 28 de octubre, a 10 días del inicio de la colecta, tal era la cifra que habían acumulado.

En esta línea, Rosa remarcó que tal monto “es mucha plata para que desaparezca y no tengamos razón de a dónde fue”.

Contarían con comprobantes de envío y depósito de dinero en la cuenta de MP que supuestamente estaba inhabilitada

Ante la consulta de este medio, la mujer reveló que habló “con varias personas de la planta virtual” de Mercado Pago. “Era desesperante no poder ingresar a la cuenta. Y más aún cuando me dicen que la cuenta estaba inhabilitada desde Enero de este año”, denunció.

“Fue una preocupación muy grande, porque la cuenta estaba activa hasta el sábado. Estaba recibiendo plata constantemente. Fue un baldazo de agua fría”, expresó Rosa, al tiempo que aclaró que cuenta con los comprobantes del envío y depósito de dinero en la cuenta de MP en cuestión.

Así pues, según Rosa, “desde el 18 de octubre hasta el sábado tenía el seguimiento de la cuenta. Hay mucha gente que colaboró y me pasó comprobantes que demuestran que la cuenta siempre estuvo activa”, subrayó.

Edificio de la empresa Mercado Libre en Saavedra (Bs As)

Demanda judicial contra Mercado Pago en un caso que tendría antecedentes

En cuanto a cómo sigue el reclamo, Rosa anticipó que acudirá a la justicia en lo civil y comercial. “Ayer estuve con mi abogado y enviamos una carta documento (a Mercado Pago) Hicimos la denuncia a Defensa al Consumidor. Lo dejé todo en manos de mi abogado”, señaló la mujer que reside en San Ignacio y debió trasladarse a Posadas para presentar la denuncia ante el organismo provincial dependiente del Ministerio de Acción Cooperativa.

“Es triste para nosotros, más ahora cuando Gerónimo está próximo a una cirugía. Uno está con la cabeza en otro lado. Como soy de San Ignacio es complicado viajar”, admitió la mujer.

Por último, Rosa aclaró que el suyo no es un caso aislado y lo que les pasó a su familia –que afecta directamente a la calidad de vida de su hijo Gerónimo-, también le ocurrió a otras personas en el país. “Muchísima gente me escribió y me dijeron que pasaron por lo mismo. Algunos tuvieron solución después de 3 o 4 meses, algunos nunca. Pero no sólo a mí me pasó. Hay muchísima gente a la que le pasó lo mismo”, sentenció la damnificada.