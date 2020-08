Habría más víctimas del violador de Alem y alertan sobre posible protección judicial para el atacante

POSADAS. Una médica del Hospital de Alem examinó al niño de 7 años que fue violado por un joven en un monte entre los barrios Juan Pablo II y La Misionerita, pero no denunció el abuso y le dijo a la madre de la víctima, que padecía hemorroides, según confió Gladys a MisionesCuatro.

“Estoy pasando una situación muy difícil con mi hijo. Se están encontrando más casos de chicos violados. No es sólo mi hijo. Pido justicia en Alem y en alrededores”, expresó Gladis, quien agradeció el acompañamiento de la ciudadanía del pueblo, en la marcha de este lunes y en la de esta mañana.

Una médica vio a la víctima pero no denunció la violación

La mujer reveló que el jueves de la semana pasada, se enteró de “cosas que estaban pasando” y “sin forzarlo, él me contó todo. Tiene 7 añitos. Me dijo que le dolía la colita y más tarde me asusté y lo llevé al hospital. (Allí) una doctora me dijo que era hemorroides. Me asusté mucho. Se lo comenté a vecinos y me dijeron que no podía ser que tuviera eso, porque es muy chiquito”, reveló Gladis, poniendo en evidencia que la médica de Alem, no presentó la denuncia correspondiente por las lesiones en el ano del pequeño.

“Investigué en el barrio y vecinos me empezaron a contar cosas. Faltaba saber quién era ese chico que siempre estaba con los chicos del barrio. Fue en un monte cerca de mi casa entre los barrios Juan Pablo II y La Misionerita. Estaba jugando con otros amiguitos en una plazoleta frente a la casa del abusador. Y a los pocos momentos de salir a jugar al futbol, (el violador) lo siguió a mi casa y a mitad de camino lo metió en el monte y le hizo lo que le hizo”, expresó Gladis, en medio de llantos.

De acuerdo con la mujer, el violador “un joven de 18 años, está en su casa. Hubo otros casos en los que no se hizo justicia”, comentó la mujer. “Ayer se hizo una marcha en la plazoleta Juan Pablo II y fuimos a la casa de este chico. Fuimos en forma pacífica a pedir justicia y que se entrege a la policía. La familia no salió y llamó a la Gendarmería”, recalcó Gladis.

Hay más casos pero no se hacen denuncias por temor

“Abusó de él. Lo golpeó, lo amenazó y lo penetró. Esta mañana, mi hijo declaró en Cámara Gesell. Estamos esperando que la justicia actúe”, sentenció Gladis, añadiendo que “ya, ahora, necesito un psicólogo para mi nene. No puedo esperar más”, comentó la mujer, y recalcó que tuvo que mudarse a otro barrio, porque sufrió amenazas por parte de familiares del violador.

Sobre el final, Gladis denunció que “hay más casos” de abuso perpetrados por el joven denunciado. Pero “no se realizaron denuncias, porque hay temor a los familiares de este chico. Supuestamente son gente de mucha plata. Y yo no tengo dinero para pagar un abogado y que lo metan preso”, remató la denunciante. “Lo que más me interesa es la justicia”, concluyó.