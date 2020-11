Hambre y pobreza en Iguazú: “Esto no se puede tapar”

PUERTO IGUAZÚ. El referente social de Puerto Iguazú, Ariel Gularte, fue testigo del decomiso de 2 mil cajas con pollos de 15 kilos cada una, el pasado sábado, que fueron enterradas por Prefectura en una fosa y sacadas por un grupo de vecinos.

En diálogo con Misiones Cuatro, Gularte consideró que el hecho fue “lamentable” y brindó detalles del operativo realizado por los efectivos de la fuerza. “Yo solicitaba que sean donados a los merenderos antes de cortarse la cadena de frío”, reveló. Al mismo tiempo, sostuvo que los dueños de la mercadería se oponían, “Tenían las boletas. Era producto argentino que estaba siendo llevado a la costa para ser comercializado del otro lado”, relató.

Entre idas y vueltas, pasaron dos días, efectivos de Prefectura hicieron una fosa de cuatro metros y enterraron las cajas. “Me llaman y me avisan que la gente estaba yendo a desenterrar con palas y picos. Cuando llegué al lugar fue lamentable ver la gente desesperada. Sonreían y decían: ‘Hoy vamos a comer pollo asado, vamos a comer pollo con mandioca’”, manifestó.

Desempleo, hambre, vicios y crisis en la Era K

“Fue por necesidad. Muchos de ellos no cobraron el IFE, otros por cuestiones de trámites no tienen ingresos y al no tener trabajo, fueron a buscar eso. Sabiendo que era un riesgo enorme de intoxicación”, sostuvo.

Gularte indicó que al margen de las personas que fueron a ‘rescatar’ la mercadería para comer, otras fueron con intenciones de vender los pollos “para sostener sus vicios”. En esa línea, manifestó que es preocupante el consumo de pedra en Iguazú, “Es como el paco y acá está invadido. De 52 barrios, 48 están repletos de pedra”, aseguró.

Por otra parte, señaló que la pandemia profundizó el desempleo en la zona y resaltó que “las autoridades nunca se ocuparon de generar puestos de trabajo que no dependan solamente del turismo”, dijo.