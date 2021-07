Hasta el momento, hubo 5 solicitudes del DNI de personas no binarias en Misiones

POSADAS. Luego de que Gobierno oficializara el pasado miércoles la incorporación en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse de esa manera con una tercera opción -la letra “X”-, en la provincia ya surgieron los primeros pedidos para obtener la documentación con esta nomenclatura.

Cabe señalar que el uso de la “x” ya fue aceptado por OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) que abarca las acepciones no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado, y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema tradicional.

En ese sentido la titular del Registro de las Personas de la provincia de Misiones, Virginia Soto, en una entrevista radial señaló que para realizar el cambio se debe iniciar el trámite en el Registro de las Personas para generar una nueva partida de nacimiento con esta autopercepción, posteriormente recién se realiza el trámite de DNI con esta nueva nomenclatura.

Según precisó, además, en la provincia ya hay cinco casos de personas no binarias que solicitaron este nuevo DNI, que ya fueron tramitados y próximamente serán entregados.