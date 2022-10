Hay más de 7 mil niños desnutridos en el programa provincial Hambre Cero y no hay cupos para sumar más chicos

POSADAS. El programa Hambre Cero, de recuperación de niños desnutridos en Misiones, que actualmente está en manos del Subsecretario de Derechos Sociales y Económicos, Facundo Galeano, actualmente tiene entre 7 mil y 8 mil menores de 18 años inscriptos, según lo admitió el propio funcionario renovador este miércoles.

Ante la consulta del Móvil de MisionesCuatro, sobre el número exacto de niños desnutridos, actualmente siendo “recuperados” dentro de Hambre Cero, Galeano se mostró evasivo. Destacó que “dentro del programa, no se le saca a nadie. (Cubre a niños) de 0 a 18. Tuvimos una implementación importante pospandémica. Y ahora estamos trabajando sobre ese padrón”, dijo Galeano, evitando dar números y apuntando a un padrón de inscriptos que data del 2020.

“La recuperación (de los desnutridos) es bastante efectiva. El gobierno de la provincia tiene muchos programas”, insistió Galeano, añadiendo que “prácticamente tenemos un 70%, más o menos ya, que están en su… peso normal, por decirlo así”.

Cuando se le consultó de cuántos chicos recuperados se trataba, Galeano volvió a evadir la cuestión. “Está entre 6 y 13 años, más o menos, que se vienen recuperando bien y favorablemente”, dijo el funcionario, antes de finalmente, comprender que se le consultaba por la cantidad de inscriptos en Hambre Cero.

Al menos 7 mil niños desnutridos en el programa

“Inscriptos tenemos 1000 acá en Posadas. Y en la provincia tenemos 7.445 inscriptos dentro del programa Hambre Cero”, reveló Galeano, sin aclarar si la cantidad de inscriptos incluía a los de Posadas, o si son dos grupos diferentes, por lo que el total de chicos desnutridos recuperándose en el programa, alcanzaría los 8.445.

En cuanto a si están abiertas las inscripciones, Galeano comentó: “por el momento no. Estamos abiertos y si hay una situación de emergencia, obviamente, que el programa está abierto. Repito, esto es un programa que venimos trabajando en conjunto con Salud Pública. Viene la nutricionista y nos trae el certificado del ciudadano. Eso lo elevamos a Salud Pública y es Salud Pública la que le da el alta o no al programa”, argumentó, algo molesto y sin brindar precisiones respecto de cuándo realizarán convocatorias para inscribirse en Hambre Cero.

Aumento de la indigencia y cierre de los cupos para ingresar en Hambre Cero

Cabe subrayar que Hambre Cero tiene los cupos completos desde hace meses y formalmente en Mayo ratificaron que no hay nuevas convocatorias para inscribir chicos desnutridos al programa. Lo cual pone en alarma a las familias misioneras socialmente desfavorecidas, porque vienen creciendo los precios de los alimentos y la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Y por ende, los niveles de indigencia. Sólo en Posadas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hay más de 19 mil personas que no cubren sus necesidades alimentarias. Sin embargo, Galeano dejó en claro que “por ahora” no inscribirán a niños desnutridos en el programa.

Ahora bien, Galeano sostiene que los ingresos en Hambre Cero dependen del Ministerio de Salud Pública. Y que, en caso de emergencias, el programa “está abierto”. Pero no explicó cómo solicitar el programa en caso de “emergencia”. Tampoco brindó un parámetro para definir emergencia: índice de masa corporal, tablas de desarrollo, problemas médicos asociados a la desnutrición, etc.

Por supuesto, muchos de los niños desnutridos y sus familias desconocen variables como el índice de masa corporal, un coeficiente que determina objetivamente, cuándo una persona está desnutrida.

Como sea, según datos brindados por la propia Subsecretaría de Galeano en Mayo, “los beneficios otorgados mensualmente a las familias con desnutridos son: 2 kilos de leche en polvo fortificada, Tickets de Ferias Francas por medio del Programa de Emergencia Alimentaria por el monto de 400 pesos, y tarjetas Social Alimentaria por el monto de 1000 pesos”.