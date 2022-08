Hay quejas por el servicio de transporte urbano de Oberá

OBERÁ. El martes 21 de junio, Capital del Monte, la empresa prestataria del servicio de público de transporte de pasajeros, notificó al municipio su “renuncia irrevocable” al contrato de concesión vigente a partir del 30 de junio. De esa manera, a partir de este día, el servicio comenzó a ser prestado por Next Administradora de Nuevos Negocios SA UTE y Tipoka SA.

En ese contexto, a dos meses de confirmarse este cambio, Javier López, el corresponsal de Misiones Cuatro en la zona centro dijo que “el servicio urbano es pésimo. La gente se queja, no cumplen horarios, no anda la aplicación, el lunes, los chicos no podían bajar porque no tenían como pagar el boleto”, relató el comunicador en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro.

Respecto a la prestación del servicio señaló: “la nueva concesión era para fin de año y, con la renuncia de Capital del Monte, era una toma acelerada”, comentó.

“Ahora están haciendo los mismos recorridos sin ninguna modificación. Después, vendrá la parte a trabajar con los nodos y la transferencia, recién a fin de año”, reveló López.