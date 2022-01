“Hay un gran número de niños internados por covid o con covid”, advierten

POSADAS. Este miércoles, a posteriori de la difusión del parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública informando 9 fallecimientos por coronavirus, se produjo el deceso de un bebé de 2 meses de vida, que también dio positivo y se convirtió en la víctima de Covid más joven de la provincia.

El infectólogo y pediatra Oscar López se refirió al caso, explicando que una sepsis es un “fallo multiorgánico producido por una infección, bacteriana o viral”, donde el agente infeccioso, tiene la “capacidad de producir una afectación multisistémica” al invadir varios órganos distintos simultáneamente. “Uno generalmente relaciona la sepsis con bacterias”, sostuvo López, quien aclaró no estar informado sobre el caso del bebé fallecido.

De acuerdo a los datos del paciente más joven oficialmente fallecido por Covid, lo atendieron por una intoxicación, desarrolló una neumonía y sepsis. Tras su atención médica, confirmaron que además tenía COVID-19.

Imagen ilustrativa

En diálogo con MisionesCuatro, López insistió en que al no haber vacunas contra el coronavirus probadas para los menores de 3 años, “los riesgos van a ser mayores” en este grupo etario, “porque no están inmunizados. En la primera y segunda ola no tuvimos pacientes internados con Covid. Ahora hay un gran número de casos de niños internados por covid o con covid. La mayoría son con covid. Están internados no porque el virus los enfermó, sino porque tienen una patología previa y sumaron el coronavirus. Entonces para mejor control se los interna”, explicó.

“La mayoría (de los pacientes pediátricos internados con Covid) no están graves. A pesar de que algunos sí están en el área crítica”, declaró el pediatra.

hospital de Pediatría Fernando Barreyro

Por otra parte, López hizo mención al fallecimiento de un paciente con esquema completo de vacunación y resaltó que es posible, aunque muy poco frecuente. “Sólo 1 persona falleció con el esquema completo y los 99 restantes estaban con el esquema incompleto o no estaban vacunados. Hay que tener en cuenta si esta persona tenía una comorbilidad. Puede fallecer una persona con dos o tres dosis de vacunas”, aclaró el médico.

Sin embargo, López insistió en que la variante Ómicron tiende a no alojarse en los pulmones, con lo que se reducen las posibilidades de neumonías. “Ómicron sabemos que no se asienta en el pulmón o no tienen la capacidad de replicarse en el pulmón. Tienen más efecto en las vías superiores. Pero están las variantes anteriores que sí tienen afinidad por el pulmón”, remarcó el pediatra.

vacunación contra el coronavirus

Sobre el final de la entrevista, López puso en duda los números de contagios diarios que el Ministerio de Salud Pública está reportando y no se mostró sorprendido por una eventual suba de contagios. “Cada caso de Covid por Ómicron puede contagiar a 12 (personas). Hay muchos asintomáticos u oligosintomáticos que culpan al aire acondicionado, al calor o la pileta (por sus síntomas) y están cursando un cuadro de coronavirus y no están detectados”, subrayó.

En ese contexto, como la variante Ómicron se propaga más rápido y genera más contagios, aumentan las internaciones y “al estar internados aumenta el riesgo de la mortalidad”. No obstante, López volvió a remarcar la importancia de la vacunación. “El 90% de los (fallecidos Covid) o no están inmunizados o están mal inmunizados, con esquema incompleto. Tenemos que seguir con el plan B que son las vacunas. El plan A es el uso del barbijo, el distanciamiento y el alcohol en gel”, concluyó.