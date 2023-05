Hay un “silencio cómplice” de la Provincia con el avance del proyecto de Represa en Corpus, alertan

POSADAS. La organización ambientalista misionera “Mesa Provincial por el No a las Represas” condenó este jueves el avance de estudios de prefactibilidad para la construcción de una represa en la localidad de Corpus Christi, proyecto que ya fue rechazado por la población a través de un plebiscito vinculante en 1996 y que la ley provincial de Soberanía Energética prohíbe, hasta tanto no se realice otra consulta popular.

Este sábado, el ambientalista y referente de la Mesa, Eduardo Luján, visitó los estudios de MisionesCuatro y fue entrevistado por el programa “Somos Identidad”, y fue más allá, al advertir sobre una posible connivencia del gobierno provincial con el avance de una nueva represa en Misiones, porque un funcionario provincial negó el avance del proyecto cuando la Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón presentó la iniciativa en Alemania, en búsqueda de financiamiento para el embalse que ya fue rechazado por una consulta popular hace 27 años.

Según Luján, están ocurriendo dos hechos simultáneos que muestran que sigue activo el plan para construir una represa en Corpus: “Uno es el anuncio de la Secretaria (Royón)”, dijo el ambientalista sobre una “negociación que está llevando adelante en Alemania, para la financiación de Corpus. En paralelo a eso están los trabajos de prefactibilidad que está haciendo la Comip (Comisión Mixta del Río Paraná) Se están llevando adelante estudios en los que incluso, la legislatura provincial ha dado su beneplácito a los resultados obtenidos allí, lo cual está prohibido”, denunció Luján, vinculando los estudios de prefactibilidad con el plebiscito que prohibió la construcción de la represa.

El anuncio de Royón y los estudios de prefactibilidad de los que no habla el oficialismo provincial

“Tanto lo anunciado por Royón como los estudios son dos hechos muy graves, porque es una falta de respeto a la voluntad popular”, insistió Luján, al tiempo que apuntó a la falacia de los funcionarios y políticos misioneros que hablan de “democracia y participación” pero se mantienen en silencio frente al avance de las represas en la provincia.

En esta línea, Luján recordó que “la ley 11 del digesto provincial 15, establece la prohibición definitiva de la construcción de represas”.

Ante la consulta de este medio, Luján explicó que las autoridades defienden la posibilidad de la construcción de las represas con la generación de energía, pero, en el caso de Corpus, existe una clara vinculación con la aseguración de navegabilidad de la hidrovía. “El discurso permanente es la necesidad de energía, lo dice la secretaria (Royón) es el argumento. En el caso de Corpus, está relacionado al proyecto Irsa, Infraestructura Regional Sudamericana para la Integración, una red de comunicación que comprende rutas, autopistas, vías navegables, ferrocarriles, y que derivarían en las terminales portuarias para seguir sacando (exportando) materias primas”, describió Luján.

Royón con el Canciller alemán Olaf Scholz y funcionarios alemanes y de otros países

La Represa de Corpus forma parte del proyecto de potenciamiento de la Hidrovía

Según el ambientalista, la represa de Corpus “forma parte del proyecto de la Hidrovía del Paraná. En las páginas que uno puede encontrar en la web sobre el proyecto Irsa, Corpus aparece como una obra para garantizar la navegabilidad del río, para beneficiar la hidrovía. Está previsto fabricarlo con una esclusa de navegación. Lo cual hace (al proyecto de Corpus) mucho más complejo. Vivimos rodeados por tres ríos muy importantes (Uruguay, Paraná e Iguazú) y todos han sido intervenidos en la totalidad de sus cuencas. Creo que la región ya no resiste otra mega obra de estas características”, enfatizó Luján.

En cuanto a la actitud que tomaron los funcionarios y el gobierno de la provincia frente al avance de la represa prohibida por el plebiscito de Corpus, Luján explicó: “Estamos pidiendo y reclamando (explicaciones) a las autoridades provinciales. No puede salir un funcionario provincial a decir que acá no pasa nada porque él no sabe nada. Mínimamente que llamen a (Royón) para saber en qué consiste este proyecto y por qué están haciendo de esa manera, siendo que acá hay un plebiscito que lo prohíbe. Da la sensación que es un silencio cómplice”, resumió Luján, sobre la posible anuencia del gobierno renovador con el proyecto de esta represa.

Foto ilustrativa vía Twitter

Rechazo al intento del Gobierno de impulsar un nuevo plebiscito por la Represa de Corpus

“Hemos escuchado por ahí que, ‘las épocas han cambiado y que se podría hacer otro plebiscito’. Nosotros decimos que no, que el plebiscito ya está. Y si las cosas cambiaron, cambiaron para peor”, cuestionó enérgico Luján, recordando que “desde el 96, nuestra provincia fue declarada como capital de la biodiversidad”.

Para Luján, los efectos de una represa en Corpus, duplicarían los efectos ambientales y sociales negativos que dejó la represa de Yacyretá. “Tendríamos que estar hablando de duplicar los impactos negativos por la proliferación de vectores que transmiten enfermedades. Las represas emanan gases de efecto invernadero. Y expulsan gente: vemos cómo viven todos los habitantes que antes dependían de la costa del río, pendientes de un plan social a kilómetros de donde tenían acceso al agua y a algún tipo de trabajo. Había oleros, pescadores y gente que vivía del río”, relató.

“Hoy no podemos disfrutar de nuestro río tal como era, de los espacios naturales como el Montecito de Villa Cabello. El acceso al río fue vedado y eso hace que merme la calidad del agua, tenemos los arroyos contaminados y hace décadas que no se hace cloacas en Posadas”, fustigó Luján. “Todo eso habría que multiplicarlo por dos, o más, porque sería la continuidad del lago de Yacyretá, llevarlo de Ituzaingó a Cataratas, y afectaría a la altura de las Cataratas”, advirtió Luján.

Un proyecto de Ley para prohibir definitivamente las represas en Misiones

Por otra parte, Luján puso de relieve que construir una represa prohibida por un plebiscito vinculante, implica desalentar la participación democrática de la población en temas de interés general. “Si la gente estudió, se informó, votó y resulta que ahora su voto no sirve más, eso desalienta”, dijo.

En este sentido, Luján contó que con la Mesa Provincial por el No a las Represas, desde hace años trabajan en un proyecto de ley “que prohíba definitivamente la construcción de represas, como lo tiene Entre Ríos en su Constitución provincial, para que no se discuta más esto. Porque está claro que la provincia no resistirá otra represa”, sentenció.