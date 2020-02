Holz: “Hay jubilados que perciben el 45% de lo que cobran los activos”

POSADAS. “Es una marcha especial porque confluimos jubilados y activos, que somos dos caras de la misma moneda”, comentó Alberto Holz, referente de Marea Blanca que se sumó este martes a la marcha organizada por Udnam, UTEM, MPL, Tribuna Docente y ATE Docentes, entre otras organizaciones, en repudio al acuerdo salarial firmado por el gobierno educativo con UDPM y otros gremios “amigos del poder”.

“Tenemos situaciones especiales por encima de los activos, lo que consigan nos favorece. Consideramos que los reclamos son para atender la urgencia de oxigenar salarios y jubilaciones. Pero hay cuestiones profundas, como el incumplimiento de la ley VI – 54, (que obliga al Estado) a trasladar las modificaciones de la estructura salarial docente. Es decir, que los seis adicionales no remunerativos deben trasladarse a las jubilaciones. Esto no está sucediendo”, explicó Holz a MisionesCuatro.

Este incumplimiento que se arrastra desde hace años, sucede “a pesar de que existe una ley. El IPS dice que espera la autorización (de Hacienda). Un decreto crea los adicionales y les pagan a los activos. Pero la legislación indica que esto se debe trasladar (a las jubilaciones)”, insistió Holz en diálogo con este medio.

El no traslado de los adicionales y los jubilados en la indigencia

“El IPS cumple con los porcentuales al básico. Creemos que este 20% va a pasar a las jubilaciones. Pero lo que no va a llegar un adicional no remunerativo creado en esta oportunidad”, dijo Holz en referencia al ítem en negro para reforzar el salario de los docentes que recién se inician. “Tampoco van a llegar los demás adicionales no remunerativos”, aclaró el referente jubilado.

En cuanto a la situación salarial que padecen los jubilados docentes, Holz denunció: “Hay jubilados que sólo cobran el 45% de lo que perciben los activos. El que hoy percibe el 45% se jubiló con el 75% pero con la aparición de los adicionales en negro que no se trasladan, (se da esta distorsión)”, sintetizó. “Por eso acompañamos la lucha de un salario digno que se ajuste por el incremento del costo de vida”, remarcó.

En estos momentos, en Misiones, hay jubilados provinciales que “están percibiendo 11 mil pesos” mensuales, es decir, menos de un 20% del costo de una Canasta Básica Total para un hogar tipo de cuatro integrantes.

