Afirman que hay faltantes de productos que requieren de insumos importados

POSADAS. Nelson Lukowski, el empresario del rubro supermercado, habló con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro sobre el faltante de productos, el impacto en la suba del dólar, entre otros temas.

“Lo que está pasando por ahí no es tanto con los productos base, que por ahí incide un poco más lo que es la parte de exportación, por ahí en el tema de la harina, aceite, pero no se ha detectado faltantes en ese tipo de productos. Por ahí hay una suba desmesurada, como fue el tema del arroz, que están aduciendo que hay poca producción y que va a haber faltante pero más adelante”, declaró.

“Nos están entregando con cupos, o sea toman del pedido y van racionando las entregas y vamos a ver qué pasa ahora en un par de meses. El azúcar se planchó el precio, creemos que por ahí va a haber una pequeña baja, ya tocó su techo”, agregó Lukowski.

Respecto a la incidencia del dólar, explicó: “por ahí hay problemas con el dólar y no de ahora, sino hace rato, puntualmente con aquellos productos que sí o sí necesitan de algún insumo importado, hay una alta línea de enlatados, principalmente en lo que es pescado, mariscos, que vienen de otros países, por ejemplo, no están entrando hace rato”.

“También todo lo que es la parte de semillas que se ocupan mucho en la parte de repostería o que hoy puntualmente se venden muchas semillas, almendras, sésamo, por ejemplo, está escaseando porque son productos importados y por hoy tienen un valor alto, porque en ninguno de esos productos se está consiguiendo el dólar oficial para traerlo, entonces sí, ahí con un dólar a 800, obviamente el precio varía y no se consigue”, afirmó el empresario.

Y agregó: “en estas épocas de inflación así permanente hay que tener muchísimo cuidado, porque hay mucha especulación. Entonces, si uno se sabe manejar con un determinado stock y muchas veces uno dice estos son los momentos donde se gana al saber comprar, no en la venta, porque hay muchas especulaciones y hay muchos proveedores, el intermediario, que en algunos casos especula, le carga un porcentaje mayor a la mercadería”.

Con respecto a los nuevos aumentos, señaló: “desde el jueves pasado estamos recibiendo las listas nuevas con ese 5% que el gobierno había autorizado. En algunos casos más, en algunos casos por ahí todavía no nos recibimos lista, pero más de eso, algún producto puntual, solamente por el caso de alguna escasez. Hay algún producto que obviamente va a escasear, pero no es porque no haya producto, sino que, porque la venta en esos lugares realmente ha aumentado, se ha triplicado más o menos”.

“La baja ha sido mínima y se está hablando de que posiblemente esta semana no se produzca ninguna baja, sino que se estabilice el precio porque por ahí las exportaciones empezaron a crecer de vuelta. Estamos en una situación realmente inestable”, expresó Lukowski.