El aumento del dólar está relacionado con la retirada masiva de “depósitos en dólares y plazos fijos”, afirman

Tras la disparada del dólar que rozó los 500, el móvil de MisionesCuatro habló con el contador público Raúl Karaben, quien indicó que la situación no se calmará debido al creciente déficit fiscal y la deuda interna. Además, dijo que para este miércoles se espera un día complicado debido a los vencimientos de Lelic por un billón de pesos.

“La expectativa que era por lo menos que hasta las PASO, hasta agosto, no iba a estallar de la forma que estalló. Claramente acá tiene que haber algún condimento político atrás. Cómo estalló, por qué, tiene mucho que ver con el tema de que hubo gente que retiró sus depósitos de caja de ahorros en dólares y de plazos fijos en dólares”, explicó Karaben.

En esa línea agregó: “los clientes de los bancos sacan los dólares, el banco le pide al Banco Central y el banco central no tiene. Entonces, ese fue básicamente el mayor problema. No es que hubo un ataque especulativo, sino que hay gente que está observando que digamos no en mayo, sino que, en agosto, donde vienen las PASO, probablemente sí tengamos muchos más problemas que ahora inclusive”, declaró.

También habló de la acusación que hizo Alberto Fernández a la derecha argentina por la disparada del dólar: “no es serio, no tiene nada que ver acusar a alguna u otra persona. En todo caso, tendrán que mirar para adentro, porque digamos la cuestión política o de desastre político lo tiene dentro del gobierno, no fuera”, expresó.

Y continuó: “el día de hoy puede ser más complicado que ayer, porque hoy vos tenés vencimiento de Lelic por un billón de pesos. Entonces, realmente el día de hoy puede ser mucho más complicado inclusive que el de ayer desde el punto de vista del dólar”.

En ese sentido, dijo que la situación no se va a calmar: “calmarse no, porque no están calmadas las situaciones de fondo. El fondo del problema es que el déficit fiscal cada vez es mayor, que las lelics emitidas, la deuda interna es cada vez mayor. Las condiciones macroeconómicas de cómo estamos no son las adecuadas para calmarse”, explicó el contador público.