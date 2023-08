En 15 días, la carne aumentó un 30% promedio

POSADAS. La carne vacuna volvió a registrar aumentos esta semana. Quien se refirió al tema, fue Hugo Metrechen, el propietario de una carnicería, al móvil de MisionesCuatro.

“Tuvimos un incremento hace 10 días, entre un 20 y un 25 por ciento, entre un sábado a lunes. Hoy, el incremento, estamos hablando entre 200 pesos por corte 200, 200 y 300 pesos. Ahora, el efecto después de las elecciones, el sábado, uno de los frigoríficos ya había venido un pequeño aumento, un 5% hoy también”, contó Metrechen.

Asimismo, contó que hubo frigoríficos que no hicieron entrega de mercadería: “nosotros siempre sacamos dos, tres frigoríficos, uno de Santa Fe, de Buenos Aires, uno hoy a la mañana ya tenemos pedido y me cancelaron el reparto, orden de arriba no salir con mercadería”.

Respecto a los incrementos señaló: “estamos hablando de $100 por cortes, pero no va a quedar ahí, jueves, viernes, capaz de que venga otro incremento más”.

Asimismo, dijo que entre 10 días 15 días la suba en el precio de la carne fue del 30%. “300 pesos por corte, siempre el rubro de la carne es el que más está quedado en tema de actualización de precios. Entonces, siempre somos los últimos nosotros, pero repercute en el volumen total”, explicó Metrechen.