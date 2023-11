Farmacia: hay especulación con los precios y se espera un nuevo aumento de medicamentos

POSADAS. Vania Ilchuk, la Presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, fue consultada por el móvil de MisionesCuatro si luego de las elecciones se registraron incrementos en los precios de medicamentos.

“Todavía todo está medio a la espera de ver qué es lo que va a suceder. Si hubo un incremento de precios en lo que es perfumería y productos descartables”, contó.

“Se está esperando un aumento de medicamentos, también se está viendo en las droguerías y distribuidoras que no están queriendo pasar precios, si estás queriendo comprar o adquirir y le pedís un presupuesto, no te lo están dando. Todo está a la espera”, agregó.

Con respecto a las respuestas de las droguerías señaló: “todavía no se manifestaron, se hicieron en los aumentos las pequeñas droguerías con las que trabajamos. Ahora empezaron con ese condicionamiento, están esperando actualizaciones”.

Por otra parte, se refirió al incremento registrado en lo que va del mes de noviembre: “el 31 de octubre venció el acuerdo de congelamiento de precios y, a raíz, de eso, el primero tuvimos un aumento de un 15% de los medicamentos el 15 tuvimos otro 15% aumento de medicamentos o sea que en el transcurso del mes de noviembre ya llevamos un 30%”.

Y agregó: “los farmacéuticos, semanas anteriores nos manifestaron su preocupación porque hay medicamentos que no se están consiguiendo, que sean importados o medicamentos los de mayor rotación, también los de mayor rotación siguen estando, o sea que son algunos medicamentos importados. No se ha dado mucho, no hay problema de escasez”, explicó Ilchuk.