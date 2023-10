Repuestos para motos: Aseguran que los proveedores no envían los pedidos

Juan Carlos “Tata” Doronzoro propietario de casa de repuestos para motos de la ciudad de Posadas, habló con el móvil de MisionesCuatro y dijo que, tras el aumento del dólar-que este martes llegó a 1000- no recibirán insumos.

“Evidentemente repercute, porque he recibido los emails de los proveedores donde no me van a enviar el pedido. Me avisaron de que aguantemos, hasta después de las elecciones, vamos a ver qué sucede porque tampoco tienen precio, o sea, tienen los repuestos, pero no saben a qué precio enviarme. Nuestro capital está acá adentro y no sabemos a qué precio vender”, declaró el comerciante.

Y agregó: “la moto es el vehículo más barato de transporte del mundo, hay clientes que ya le están atando con alambre, está feo”.

“Todo importado, cubierta imposible, no te envían y los precios. Una locura, por ejemplo, la moto business, la moto de trabajo, una 110, están en 25 mil pesos una cubiertita, una locura, una moto de alta cilindrada, 200 mil pesos, una locura. Evidentemente el dinero nuestro se está desvalorizando día a día”, concluyó Doronzoro.