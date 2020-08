IFE: Cronograma de pago de Banco Macro en Misiones

El nuevo desembolso del Ingreso Familiar de Emergencia arrancará el próximo martes y se extenderá hasta fines de septiembre, inclusive.

Si sos beneficiario del IFE y cobrás en Banco Macro, estas son las nuevas fechas de pago

Recordá que no hace falta que vayas a la sucursal. No vas a poder cobrar si no es tu día de pago.

Si no tenés tarjeta de débito a partir de tu día de cobro (no antes), deberás generar un código de extracción que recibirás en un SMS en tu celular.

Ese código te permitirá retirar el efectivo desde cualquier cajero automático y tendrá una validez de 7 días.

Para generar el código tendrás dos posibilidades:

Ingresá a www.anses.gob.ar/IFE con tu número de DNI y seguí los pasos.

O hacelo desde www.macro.com.ar/OperacionesSimples clickeando la opción Extracción sin TD – IFE.

El día de pago de IFE las sucursales del interior de la provincia de Misiones atenderán consultas sobre esta operatoria exclusivamente en el horario de 9.30 hs a 13.00 hs.

Los cajeros automáticos estarán a disposición las 24 hs del día de pago.

Ante cualquier inquietud, podés comunicarte con los diferentes canales de atención

Banca Internet: www.macro.com.ar/bancainternet

En Instagram: @bancomacro

En Facebook:/bancomacro

A través de eMe en el celular: 11 3422 8223

www.macro.com.ar