Iguazú: municipales con sueldos de indigencia, lanzaron un paro por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas de Filippa

PUERTO IGUAZU. Los trabajadores municipales de Iguazú lanzaron un paro por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas del alcalde de la Renovación K, Claudio Filippa a los reclamos salariales del sector, que percibe sueldos de $50 mil y no alcanzan al Salario Mínimo Vital y Móvil, ni logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (o canasta de la indigencia) para una familia tipo. El paro es por tiempo indeterminado y no hay recolección de residuos, barrido de calles o trabajo administrativo, puesto que todos los sectores se habrían adherido a la medida de fuerza, según detalló el delegado Orlando Alfonso.

En diálogo con TVA MisionesCuatro, Alfonso confirmó que “estamos con un paro por tiempo indeterminado, hasta tener una respuesta del intendente o del Ejecutivo Municipal. Todavía no logramos ninguna respuesta por parte del intendente. Empezamos con una medida de asamblea y por parte de los empleados que están en el corralón se decretó el paro por tiempo indeterminado”, detalló el delegado, añadiendo que “no están saliendo” los trabajadores de recolección de residuos y barrido.

Asimismo, “están de brazos caídos en cada sector”, agregó el delegado, dejando en claro que se adhieren los empleados administrativos del municipio.

protesta de empleados municipales de Iguazú

Consultado al respecto, Alfonso explicó que el motivo del paro, es un reclamo salarial desoído por Filippa. “Estamos reclamando lo que dice el INDEC, que nadie puede cobrar menos de $128 mil (el costo de la Canasta Básica Total para una familia tipo en Septiembre) Pero acá estamos con sueldos de $48 mil y $50 mil. No llegamos ni a la mitad de lo que dice el INDEC para no caer en la pobreza”, insistió Alfonso. Y agregó: “Para no caer en pobreza (indigencia) tenes que cobrar más de $57 mil y eso no pasa acá”.

Por otra parte, para conseguir sueldos mínimamente cercanos al costo de vida, varios empleados están sobreexplotados a través de las horas extras y adicionales. “Los muchachos tienen que laburar 12 horas diarias todos los días para llegar a fin de mes. Y así nos tienen. No quieren hablar con nosotros, no quieren dar ningún aumento”, se quejó.

En tanto, el detonante del conflicto sería la negativa de Filippa a discutir salarios hasta Marzo del 2023. “Ahora nos quieren dar un 10%, el 8 de Noviembre. Serían $2.600 y dicen que nos quieren recibir en Marzo para discutir salarios. Pero nuestro básico es muy bajo, de $27 mil”, precisó el delegado.

Para dar una idea de los salarios de miseria que paga la administración Filippa a los municipales, Alfonso reveló que los empleados de Categoría 12, cobran entre $50 mil y $55 mil. Mientras que los de Categoría 18, “como yo, con 11 años de antigüedad, cobro $60 mil”.

Claudio Filippa

El horario laboral es de 6 horas diarias y algunos trabajadores están “6 horas extra, de lunes a lunes. A mí no me dan horas extra ni adicional, (porque) soy delegado, reclamo por los derechos míos y de mis compañeros”, bramó Alfonso, respecto del sobretrabajo que algunos municipales realizan en Iguazú, por los salarios de hambre en la comuna.

Este jueves, los empleados “estuvimos esperando pacíficamente y no tuvimos ninguna respuesta del intendente. Queremos escuchar al intendente, y que por lo menos nos diga que nos va a dar algo. Esperamos que el intendente nos reciba y se levanta el paro”, agregaron.

Pese a que la medida de fuerza ocasiona problemas a los vecinos y se generan minibasurales a cielo abierto en la ciudad, Alfonso insistió en que los municipales no tienen otra opción para hacerse oír, más que la huelga. “No nos queda otra. Si no, no tenemos ninguna respuesta del Ejecutivo (municipal)”, dijo el delegado.

percepción de la Eco-tasa turística en Iguazú

En tanto, Alfonso puso de relieve que el Ejecutivo cuenta con recursos para hacer frente al aumento salarial solicitado. Filippa “no puede decir que no hay plata porque la coparticipación acá es de $97 millones. Tenés la Ecotasa de turismo, el abasto y la recaudación de impuestos. Incluso, la ecotasa subió a $180 por persona”, recordó.

Por último, el delegado habló de la situación en la que se encuentra la ciudad en general, que es administrada por Filippa desde hace décadas, con la única interrupción de la gestión del ex alcalde Marcelo Sánchez –el cuñado del ex gobernador y senador de la Renovación K, Maurice Closs. “La ciudad es un desastre. En los barrios estamos mal, hay calles en mal estado, sin luz. Por todos lados, cuando llueve es imposible circular, la gente se inunda. La verdad, no sé qué hacen con la plata del municipio. No tenemos aumentos, no arreglan las calles, ni se arregla la ciudad”, fustigó.

“Estamos cada vez peor y el intendente se postula para ser reelecto”, destacó Alfonso, acusando al sector del alcalde de torcer los resultados de las elecciones gracias a votantes del Paraguay. “Trae a todos sus votantes del Paraguay. Cuatro mil paraguayos vienen a votar a Iguazú. El año pasado ganó por 400 votos”, sentenció el delegado, explicando la paradoja de un alcalde que gana elecciones pese a tener una gestión muy cuestionada.