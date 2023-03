El abogado Fabián De Sá, quien fue electo concejal de Puerto Iguazú en el 2019 y le impidieron asumir su banca, habló con el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro respecto a su candidatura a intendente dentro del espacio Activar y los graves problemas que tiene la ciudad.

Cabe recordar que De Sá hizo los reclamos, la justicia le restituyó su banca, pero no le dejaron ocupar. “Me fui a estudiar a Buenos Aires y me dijeron que no tenía domicilio en Iguazú. De esos 6 años que estuve en Buenos Aires siempre voté en Iguazú, siempre hice mi documento, carne de conducir. Mi residencia en Buenos Aires fue temporal”, relató el dirigente.

Además, cuestionó duramente al actual intendente Claudio Filippa “está eternizado en el poder, Iguazú retrocediendo muchísimo. Un intendente, cuando gana un concejal opositor como en mi caso no le permite asumir. Iguazú no tiene democracia, menos va a tener servicios básicos, pluralidad de voces”, expresó De Sá.

Asimismo, dijo que el actual jefe comunal “se enriqueció” y que la ciudad sigue pasando necesidades, como es el caso del agua: “como concejal hice pedidos y traté de estar al lado de la gente, ahora me propuse hacer una campaña propositiva con proyectos e ideas, pero lo que es hay que decirlo, hay testaferros que manejan los hoteles de Filippa. Cuando la gente no tenía agua, las piletas de los hoteles del intendente estaban llenas. Eso hay que investigar, no pueden quedar así. Iguazú sufrió muchísimo y la gente no se olvida”, expresó.

En el tramo final de la entrevista, De Sá, quien confirmó que será candidato a intendente dentro de Activar Misiones y que se reunió con la diputada nacional Florencia Klipauka Lewtak, que estuvo de visita en Iguazú.