Impulsan la creación de carta orgánica para Garupá

Cartel Garupá – (Provincia de Misiones, Argentina) Salida de Posadas por Costanera Sur

POSADAS Y GARUPÁ. El concejal de Juntos por el Cambio, Gustavo Ernst, contó a Misiones Cuatro que junto a dos ediles del Frente Renovador presentaron el proyecto para que Garupá tenga carta orgánica, pero no recibió el total acompañamiento.

“No soy el único concejal que está planteando, yo que soy de Juntos por el Cambio y dos de la renovación, que son Raquel de Moraiz y Juan Vieira, conocido como “Chelo”. Incluso, hemos conversando con otros concejales a que se sumen al proyecto, pero no hemos tenido el acompañamiento. Ayer presentamos el proyecto con la firma de los tres y nos encontramos en la sesión los tres solos, sin que los otros concejales hayan participado de la sesión, por lo cual no teníamos quorum para de alguna manera ingresar el proyecto”, comentó el edil de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, agregó: “la idea no era aprobarlo ayer, sino que ingrese a comisión para que se discuta”.

Asimismo, dio su argumento de porque Garupá debería contar con carta orgánica: “para que el vecino entienda que el proyecto de ordenanza es llamar a elecciones constituyentes, los constituyentes son los que escriben la carta orgánica. Creemos que un municipio como Garupá que tiene casi 100 mil habitantes, que es el segundo municipio con más cantidad de habitantes en la provincia, se merece una discusión de este tipo, de autonomía”.

Con respecto a los beneficios de tener una carta orgánica dijo que es para “modernizar su cuestión institucional, tener mayores controles en el poder ejecutivo y legislativo, que el vecino tenga mayor participación, creando incluso el defensor del pueblo, habilitando al ciudadano a participar”.

“El año pasado, en la campaña, hubo un reclamo muy fuerte de parte de los ciudadanos de que Garupá tenga su propia carta orgánica y de alguna manera estamos llevando adelante ese reclamo y el acompañamiento de muchos vecinos”, concluyó Ernst.