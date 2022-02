Incendios en Misiones: ¿Cómo es la situación en San Javier?

POSADAS Y SAN JAVIER. “Después de tres días de intenso trabajo, gracias a dios ayer vino una lluvia que aplacó bastante el fuego, se logró que controlar que por lo menos lleguen a las casas”, relató Miguel Vergara a este medio.

Asimismo, agregó: “lamentablemente, se perdió un galpón de tabaco de más o menos 4.000 kilos. Lo importante es que ya quedan muy pequeños focos, pero hay que estar atentos porque llegan a rotar y se vuelve a reavivar”.

Además, señaló que este mes de febrero registraron 50 incendios, todos forestales.

“La idea es luchar para que no se propague el fuego”, expresó Vergara.

Además, contó que no reciben ningún tipo de ayuda del Estado: “nuestra situación es particular, no recibimos ningún tipo de subsidio, solo contamos con un crédito anual que nos otorga la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios”, declaró el bombero.