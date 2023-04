POSADAS. De acuerdo con el Índice Barrial de Precios (IBP) correspondiente al mes de marzo, que elabora el Instituto de Investigación Social, Económica y Política, la Canasta Básica de Alimentos (CBA) o canasta de la Indigencia, aumentó un 25,33% en lo que va del año, consolidándose en los $86.892,84.

“El detrimento del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores en general y en particular de los no registrados (que son el 35% del total) expone por qué aun frente al crecimiento del PBI, que fue del 5% en 2022, y descenso de la desocupación, la pobreza no sólo que no baja, sino que sigue aumentando y va consolidando una sociedad con un 40% de argentinos y argentinas por debajo de la línea de pobreza, que día a día se encuentran con un panorama de incertidumbre y crisis”, señaló el informe del ISEPCi, difundido este miércoles.

Según el relevamiento de los precios de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) que desde el Índice Barrial de Precios (IBP) realizamos todos los meses en los negocios de cercanía de los barrios populares de la provincia de Misiones, en marzo el valor de la CBA para una familia dos personas adultas y dos ‘pequeños’ en marzo llegó a $86.892,84. Esto es un 8,68% más que treinta días antes cuando la misma canasta costaba $79.951,52 y un 25,33% más que en diciembre pasado, cuando los mismos productos para la misma familia valía $ 69.330,32, destacan desde el Instituto.

Una variación de 15 puntos en un sólo mes, en el rubro carnicería

“Cuando analizamos el comportamiento de la variación de precios por rubro, nos encontramos con que los productos del rubro carnicería vienen escalando rápidamente durante el primer trimestre del 2023. En este sentido, entre febrero y marzo, la variación fue de un 15,64% en el rubro carnicería. Mientras que el rubro verdulería tuvo una variación mensual del 2,93% y el de almacén de un 7,40% entre febrero y marzo”, añadieron en el informe del IBP.

“Es evidente que, en estos tres primeros meses del 2023, la suba de los alimentos vuelve a posicionarse en el principal motor de aumentos en los gastos de los hogares. Esto inevitablemente impacta sobre el presupuesto general de las familias que también se le suman los gastos esenciales en salud, educación, transporte, vestimentas, tarifas y gastos de sostenimiento de la vivienda, que junto con los alimentos constituyen la Canasta Básica Total (CBT). En marzo la CBT para una familia misionera de cuatro integrantes fue de $ 196.377,82. Mientras que en febrero era de $ 181.489,97”, alertaron desde el ISEPCi, dando cuenta de un incremento del 8,2% en un mes (96% proyectado a los 12 meses del año).

El fracaso del gobierno del Frente de Todos

“Cuando se analizan los datos y se comparan con las acciones del gobierno nacional vemos que los funcionarios del gobierno, desde el presidente para abajo, fracasaron en cumplir con los objetivos principales que se plantearon al asumir: terminar con la inseguridad alimentaria (recordar la Mesa contra el Hambre convocada aun antes de asumir), e iniciar un camino de reconstrucción de la Argentina sobre la base de la redistribución de la riqueza. En este marco quiénes siguen sufriendo los golpes duros de la inflación son las poblaciones de los sectores populares que día a día se encuentran afligidos frente a un panorama socio económico complejo e incierto”, finaliza el informe elaborado por el instituto.