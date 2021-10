Infectólogo oficialista “preocupado” por la apertura del puente San Roque, afirma que todas las camas UTI del Pediátrico están ocupadas

POSADAS. Las posturas xenófobas continúan apareciendo en torno a la inminente apertura del puente San Roque González de Santa Cruz, con numerosos ciudadanos posadeños en alerta por un supuesto riesgo de incremento de la demanda de los servicios de salud por parte de paraguayos que puedan cruzar por el paso internacional, en el momento que se reabran las fronteras en el país.

Ante la consulta de MisionesCuatro, el infectólogo y pediatra Oscar López, insistió en que “no terminó la pandemia” del coronavirus (Covid-19). “Estamos en un momento de calma, que ojalá se extienda por años. Pero los riesgos existen. Las medidas que se han tomado en la provincia, han sido conducentes y efectivas”, destacó el infectólogo en defensa de la gestión de la pandemia por parte del gobierno “misionerista”.

Ante la consulta de MisionesCuatro, el infectólogo y pediatra Oscar López, insistió qne que “no terminó la pandemia” del coronavirus (Covid-19). “Estamos en un momento de calma, que ojalá se extienda por años. Pero los riesgos existen. Las medidas que se han tomado en la provincia, han sido conducentes y efectivas”, destacó el infectólogo en defensa de la gestión de la provincia, respecto de la crisis del coronavirus.

Sin embargo, López se mostró preocupado por el relajamiento en las medidas de prevención, como el ocurrido en la cancha de River Plate, donde se superó el aforo máximo permitido en el marco del superclásico con Boca Jrs., este domingo en Capital Federal. “Me preocupa lo que pasó en la cancha”, dijo el médico, e inmediatamente se refirió a la inminente apertura del puente San Roque, prevista para Noviembre.

Consternado con una reapertura del puente San Roque

“Me preocupa que mañana se pueda abrir mañana el puente Posadas – Encarnación. Y no sabemos cuáles son las condiciones de inmunidad de nuestros familiares, amigos o vecinos paraguayos. Nos vamos a cruzar con ellos en la calle y en los supermercados y en distintos lados. Las medidas deben tomarse pero siempre respetando el protocolo. Que hoy por hoy es mantener el distanciamiento, el barbijo y el lavado de manos. Es fundamental tener en cuenta esto. Porque si no, no va a haber medida que de buenos resultados”, sostuvo el infectólogo y pediatra, en una opinión que podría ser calificada de xenófoba.

Sin embargo, López se mantuvo en esta línea y advirtió: “La Terapia Intensiva del Hospital de Pediatría hoy, está con sus 12 camas ocupadas. Con pacientes con cuadros respiratorios, bronquiolitis y otras enfermedades (que no serían Covid)”, detalló López, apuntando a que cualquier crisis que demande camas UTI en Misiones, no podrán ser atendidas en el Hospital de Pediatría.

“Si llega a sumarse gente de Paraguay, vienen muchos niños paraguayos que como nacieron acá tienen documento argentino, de paraguay o argentino-paraguaya, vamos a superar en Pediatría lo que pasó con coronavirus. Hoy ya no tenemos más capacidad”, manifestó López, diferenciando a los niños argentinos que residen en Paraguay y los que residen en Argentina. “Creo que se va a ver afectada la cantidad de gente que asista a los hospitales”, añadió el pediatra.

Acto seguido, López admitió: “Pareciera ser una medida egoísta (el cierre del puente San Roque). Como médico tengo una profesión humanitaria. Pero es muy difícil evaluar a este lo atiendo y a este no lo atiendo”, planteó López, considerando siquiera posible que un pediatra dude en atender a un paciente por su procedencia.

A favor de un Seguro Covid para que extranjeros paguen internaciones en Terapia Intensiva en Misiones

Sobre el final de la entrevista, López reforzó aún más sus planteos al aventurarse a proponer que se les cobre un seguro Covid a los extranjeros que ingresen a Misiones. “Se hablaba de que tendrán que venir con un Seguro Covid. O sea que si les pasa algo acá o tienen un problema, que alguien se haga cargo de pagar esa internación”, opinó el “humanitario” Dr. López.

“No es por el hecho de lucrar. Sino para recuperar… porque una internación en Terapia Intensiva son muchos miles de pesos por día. Entonces vamos a intentar de que no caigan nuestras reservas de elementos necesarios y recuperarlos de alguna manera”, remató el infectólogo, que pareciera contrario a la atención en el sistema de salud pública a extranjeros que no paguen por la cobertura de emergencia.

Y sobre este punto, López cayó en la contradicción en la que incurren los funcionarios que defienden la apertura de la frontera entre Iguazú y Foz do Iguaçu, por la mejora de las condiciones epidemiológicas relacionadas al coronavirus, y rechazan la apertura de la frontera entre Posadas y Encarnación, por un supuesto riesgo epidemiológico.

Reapertura del puente Tancredo Neves

Un hipotético aumento en la demanda sanitaria en hospitales misioneros, “es una cuestión a tener encuenta. Y me parece que son las cosas que se están analizando en la provincia. Por eso (el gobierno) dijo abramos en Iguazú por el tema del turismo. Y acá esperemos a ver cómo se comporta la cosa”, expresó López, dejando en claro que hay un criterio económico en la apertura del puente Tancredo Neves.

Finalmente, López admitió públicamente que este domingo no hubo casos positivos de coronavirus, porque bajaron los testeos en la provincia. “Inglaterra no baja de los 30 mil casos (de coronavirus) por día. Pero Inglaterra testea permanentemente y a todo el mundo. Nosotros hemos caído con el testeo acá. Asimismo, ha disminuido el número de casos ha disminuido. Y has disminuido las internaciones en terapia intensiva. Lo que es un marcador de que hay enfermos en la calle. Pero todavía no terminó la pandemia”, remató el infectólogo.