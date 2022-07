Inspectores quisieron impedir que un enfermero brinde una charla sobre primeros auxilios en la vía pública

Imagen ilustrativa.

Federico Brítez, es Licenciado en Enfermería y hasta el momento, recorrió varias localidades de la provincia para dar cursos de RCP (Respiración Cardio Pulmonar) de manera gratuita y con un fin solidario.

Sin embargo, este fin de semana en la costanera Garupá, unos inspectores quisieron impedir que lleve adelante su actividad.

Según comentó al programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, les pidieron “autorización” para brindar el taller de primeros auxilios en un lugar público.

“Vengo realizando estos cursos de manera gratuita en la vía publica hace un año y medio. Prácticamente, recorrí varias localidades de la provincia y nunca tuve este problema”, contó el profesional.

“La gente se contacta conmigo para las charlas por Facebook o Instagram, en esta oportunidad, vecinos me contactaron, cuando hago la charla junto alimentos no perecederos, los cuales se donan a merenderos. La idea de los vecinos era dar la charla y que cada uno traiga una leche o azúcar, que después se iba a juntar para los festejos del mes del niño”, agregó.

Asimismo, relató lo que le sucedió este fin de semana en Garupá: “el domingo llegué al lugar donde pactamos con los vecinos y, al bajar con los muñecos, se acercan estos inspectores, creo que municipales, diciéndonos que no podíamos dar la charla porque no teníamos autorización de la municipalidad. Me pareció absurdo porque nunca me habían pedido algo así, aparte, creo que no existe ninguna ordenanza que diga que no pueda sentarme a hablar de primeros auxilios con los vecinos, todos somos libres de aprender lo que queremos”, contó Brítez.

En ese sentido, añadió: “fueron los vecinos los que defendieron, casi no entré en la discusión, me acomodé con los muñecos y di la charla”.

“En el medio de la charla se acercan nuevamente, no le presté atención y algunos interceptaron antes que lleguen”, comentó el enfermero.