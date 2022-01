Instan a la comunidad a no realizar quemas y cuidar el medio ambiente

Bomberos de la Policía, voluntarios y Brigadistas tuvieron el protagonismo ante los incendios en distintas localidades

POSADAS. Este fin de semana, varias localidades fueron afectadas por la tormenta. Las fuertes lluvias ocasionaron voladuras de techos en diferentes municipios de la provincia de Misiones.

En ese contexto, el subsecretario de Protección Civil de Misiones, Atilio de León detalló: “en la localidad de Mado 30 viviendas fueron afectadas por viento y caída de granizo. También ráfagas de viento en la zona de Alem y Santo Pipó. En Itacaruaré, hubo voladura de techo afectando estructura de viviendas”.

Y agregó: “hay localidades donde no ha llovido hace más de 15 días, como en el caso de Andresito, que se siguen combatiendo incendios y en lugares donde ha llovido, hubo fuertes ráfagas de vientos y lluvias”, declaró el funcionario.

Emergencia hídrica

En referencia a la situación climática de la Provincia, de León explicó: “las temperaturas elevadas ponen en condición de emisión a todo el material, sigue la faltante de agua, necesitamos una lluvia continua que nos abastezca, porque los arroyos se están secando, los pozos perforados”.

“En Misiones está declarada la emergencia hídrica e ígnea. Así que estamos en alerta permanente y pidiendo a la población que sean conscientes de la condición que estamos viviendo, que controlen que no ocurran ningún tipo de incendio, que no prendan fuego, no quemen basura, ya hemos tenido incendios de interfase con viviendas y pastizales”, manifestó el funcionario.

En ese sentido, instó a “cuidar el medio ambiente y la propiedad privada”.

Con respecto a cómo estará el clima en los próximos días declaró: “hay pronóstico de chaparrones para los próximos días, no gran cantidad de agua, si altas temperaturas en la provincia. Se prevé una neutralidad entre el niño y la niña y se estaría normalizando”, detalló de León.