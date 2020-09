Irrazábal sobre prestaciones del PAMI en sanatorios: “El funcionamiento es con normalidad”

POSADAS. “Con el rebrote de casos (de coronavirus – Covid-19) en la provincia, restringimos la atención personal en las distintas agencias de la provincia”, confió Cristela Irrazábal coordinadora general ejecutiva del PAMI – Misiones, quien descartó las denuncias que indican que algunos sanatorios y clínicas están restringiendo servicios a afiliados de la obra social.

“La idea es que vengan con turnos para evitar las aglomeraciones. (Los afiliados deben) sacar un turno a través de pami.org.ar o llamar a Pami – Escucha (línea 138). Se atiende sin turno a pacientes oncológicos, a las urgencias oncológicas y los traslados”, detalló la funcionaria kirchnerista.

En esta línea, Irrazábal admitió que “todo el resto de las prestaciones médicas o sociales, tienen que solicitar turno en la página o en la línea 138”.

Repreguntada sobre las prestaciones en los sanatorios, Cristela opinó que “el funcionamiento es con normalidad”, aunque se evite la presencialidad. Asimismo, también se “postergan cirugías que no son urgentes. No es conveniente tener a personas internadas en este momento”, subrayó la funcionaria, quien no obstante, aclaró que la evaluación médica de la urgencia o no de un cuadro, la realiza el profesional de la salud.

Según fuentes de MisionesCuatro, un conocido sanatorio del microcentro posadeño está limitando o impidiendo la atención presencial a afiliados del PAMI. Los profesionales se manejan con las consultas virtuales y sólo permiten la asistencia presencial en cuadros muy graves.