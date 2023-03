Jardín América: Vecinos reclaman que la Cooperativa de Agua le quiere cobrar a los socios la obra del acueducto

Armando Stein, es vecino de Jardín América y, este jueves, en una entrevista brindada al programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro contó que la Cooperativa de Agua de la ciudad le quiere cobrar a los socios por la obra del acueducto.

“Hubo dinero que vino en el 2016, 45 millones de nación y esa plata no está, la nación pide que se clarifique donde se gastó ese dinero. Las obras no se hicieron, los caños están en oasis, el yuyal, lamentablemente es la primera etapa”, declaró.

“Ahora, en la segunda etapa, nos están pidiendo a los vecinos que pongamos un dinero, que aportemos todos los meses, que serían aproximadamente $500por socio, son 7.500 socios. Sacando la cuenta son tres millones y medio por mes que ellos estarían recibiendo. Estuve en la asamblea y digo ¿Dónde está la plata? Y me dicen ‘no es la orden del día, en otro momento le vamos a explicar’”, afirmó Stein.

Y continuó: “entre la Cooperativa y el municipio hay convivencia. La mayoría de los vecinos no quieren hacer el aporte, están enojados. Anuncian que van a hacer un descuento en la boleta de agua y no dan mucho tiempo para que los vecinos puedan acercarse o juntar las firmas. Se han juntado 2.000 firmas en dos semanas más o menos, pero no alcanza. Ya se aprobó este descuento que en el año serían 45 millones de pesos”, comentó.