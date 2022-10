Juicio contra José García: declaró la víctima y habría complicado a todo el núcleo familiar del acusado

POSADAS. El juicio contra José García, el hijo de la directora del Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional) Silvina Ramos, está llegando a su etapa de definición y esta semana se produjo la declaración en Cámara Gesell de la víctima –hija biológica del acusado-, quien fue convocada luego de que presentara una carta pública, de puño y letra, ante el Tribunal Penal 2 que preside la jueza Viviana Cukla. Así lo confirmó el periodista Pablo García en su columna semanal “el Dato Político” para el noticiero de MisionesCuatro este miércoles, en la que subrayó que según las psicólogas de la Defensa y del Poder Judicial, que participaron de la Cámara Gesell, declararon ante los jueces, que no es un relato ficticio, artificial o “inoculado”, y que “están en presencia de una víctima de abuso”

De acuerdo con el periodista, José García (h), “nunca pasó por una comisaría” ni estuvo preso ni un minuto en el marco de la causa en su contra por “abuso sexual simple, gravemente ultrajante y agravado por el vínculo” iniciada a fines de Mayo del 2013, es decir, hace más de 9 años.

“La víctima de 14 años, declaró ante los tres jueces del Tribunal Penal 2, ante la fiscal María Laura Álvarez, ante el abogado querellante Hugo Zapana y ante el abogado de la defensa de Mauricio Vergara, quien suplanta a Eduardo Paredes, que decidió no estar en el juicio”, detalló el periodista, quien puso de relieve que el perito de la defensa fue Rubén Mieres, un ex agente de la Policía Federal.

José García (h), el acusado de abuso sexual simple, gravemente ultrajante y agravado por el vínculo

La víctima habría revelado “haber sido amenazada con un arma de fuego”

“Estuvieron la perito de parte, Pamela Garay, la del poder judicial Candela Otazú y estuvo representando al acusado, Rubén Alfredo Mieres”, detalló García en base a fuentes tribunalicias. Estas fuentes, revelaron que la víctima, “no sólo volvió a mantener un relato (no) inoculado, es decir, cuando no está fantaseando, sobre lo que vivió cuando tenía 5 años e iba a pasar los fines de semana con su progenitor. Porque así lo llama, progenitor, no papá”, detalló García.

Sin embargo, la adolescente no sólo contó “lo que vivió cuando tenía 5 años, sino que agregó datos”, dijo el periodista, añadiendo que la víctima habría revelado “haber sido amenazada con un arma de fuego”. “Contó con detalle, el calvario que vivió y se abre la posibilidad de que haya una ampliación en la investigación. Dependerá de lo que suceda el martes, cuando comience el alegato”, señaló el periodista.

Este miércoles, “los peritos que participaron, dieron su opinión sobre la declaración en Gesell. Tanto Garay como Otazú fueron contundentes a la hora de darle validez al relato de la víctima. Ratificaron que esta adolescente se expresa de lo que le pasó. Y que están en presencia de una víctima de abuso”, contó García. “Del otro lado, Mieres quien trató de menguar este golpe que sufre el acusado (por la declaración de la víctima), hizo una cronología de lo sucedido. Pero no pudo amortiguar el impacto”, reveló el periodista.

los abuelos maternos de la víctima (izq) y Silvina Ramos, la directora del Iprodha y madre del acusado, José García

Mieres, el ex policía del escándalo por los autos robados y en “depósito judicial”, el psicólogo de parte de la defensa

En este punto, el periodista recordó que Mieres “fue acusado en su momento, cuando se desbarató la asociación ilícita” dedicada a blanquear autos robados, a través de depósitos judiciales, “una causa que le costó (el cargo) al ex juez Ramón Grinhauz”.

Se trata del escándalo que se desató en 2005 y concluyó en 2015, con todos los implicados absueltos. Ello porque vencieron los plazos judiciales y prescribió la causa. Mieres “fue dado de baja de forma deshonrosa de la Fuerza de Policía Federal, por amenazar a una persona con un arma de fuego. Después empezó a estudiar psicología. Y se presentó como psicólogo de parte (en defensa del acusado)”, acotó García en su columna periodística.

La declaración en Gesell de la niña, “cambia las especulaciones que emanaban sobre la presidente del Tribunal Penal, Viviana Cukla. A quien se le cuestionaba su predisposición de atender las urgencias del acusado, más que la búsqueda de la verdad. Y de la justicia para la víctima. Después del feriado largo, van a empezar los alegatos”, recalcó García.

Y añadió, que si bien José García (h) “nunca estuvo detenido, con este nuevo testimonio y la revictimización (de su hija) habrá que ver la postura que adopta la fiscal Álvarez. Porque la adolescente dio más detalles de lo que vivía cuando tenía 5 años. Y complicó la situación de todo el grupo familiar del progenitor”, concluyó.