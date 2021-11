Abusos en el Roque González: pidieron jury para el juez Jiménez

POSADAS. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Misiones, recibió un pedido formal para investigar y destituir al juez en lo Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, a quien lo acusa de “incumplimiento de deberes” del funcionario público, por su actuación en el resonante caso de los acosos y abuso sexual dentro del Instituto Roque González, por el que están acusados seis adolescentes de 14 y 15 años.

Según trascendió de forma no oficial, un ciudadano misionero, del cual se reserva la identidad, realizó la presentación contra el magistrado. Asimismo, el denunciante solicitó la suspensión del juez en funciones.

De acuerdo con la presentación, Jiménez incurrió en una “falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a su cargo”, debido al manejo de la denuncia de abuso en el Roque González.

El denunciante argumenta que el magistrado compartió información del caso que permite identificar a los menores involucrados. Así, estaría exponiendo a niños, niñas y adolescentes a una mayor vulnerabilidad.

Asimismo, la denuncia señala una falta de acciones oportunas ante un caso relacionado con violencia hacia la mujer.

Cabe recordar que, la semana pasada, Jiménez rechazó los pedidos de la fiscal en lo correcional, María Laura Álvarez, para iniciar una causa penal contra los adolescentes acusados de abuso y acoso sexual.

La fiscal había solicitado una imputación por distribución de pornografía. Y había planteado que los acusados no continúen concurriendo a clases en el instituto católico. Además de sugerir que los jóvenes acusados continúen sus clases de manera no presencial (on-line), Álvarez pidió que no les renueven la matrícula en 2022.

Pero el juez Jiménez descartó todos estos planteos, invocando la inimputabilidad de los jóvenes.