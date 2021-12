Compensarán económicamente a Simone Biles y otras deportistas víctimas de abuso sexual

Larry Nassar era el médico del equipo nacional de Estados Unidos de gimnasia, se data que agredió sexualmente de al menos 100 niñas y mujeres, incluyendo gimnastas conocidas como Simone Biles, McKayla Maroney y Aly Raisman. En 2018 se dictó su última sentencia y ahora se llegó a un acuerdo de compensación a las víctimas por 380 millones de dólares, las aseguradoras USA Gymnastics y el Comité Olímpico y Paralímpico abonarán la mayor parte.

Dicho acuerdo se dio a conocer en una sesión en la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur del estado Indiana. Una de las supervivientes de los abusos, Rachael Denhollander, público en su cuenta de Twitter que este acuerdo “le da al fin un cierre a este capítulo”. “Ahora puede comenzar el trabajo duro de reforma y reconstrucción. Si hay o no justicia y se hace un cambio depende de lo que ocurra después”, tuiteó.

La decisión de las aseguradoras de abonar la mayor parte de las compensaciones remarca un cambio notable de actitud por parte del comité, que en el pasado había tomado la postura de que no era responsable de los delitos de Nassar y que no aportaría a los pleitos relacionados con él, ya que el médico no había sido empleado por el Comité Olímpico.

USA Gymnastics se declaró en bancarrota en 2018, el mismo año que Nassar fue sentenciado a prisión. Un diario estadounidense explicó que este acuerdo podría ayudar a la federación a salir de la bancarrota con sus nuevos dirigentes, además de frenar el proceso iniciado por el Comité Olímpico de retirarle la certificación como organización olímpica.

Larry Nassar, quien abuso de al menos 100 jóvenes cumple una condena de entre 40 y 175 años, sumada a otra de 60 años por pornografía infantil. Recibió estas condenas entre diciembre del 2017 y febrero del 2018, en juicios que coincidieron con el alce del movimiento #MeToo.