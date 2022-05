Denuncia que torturaron a su hermano dentro de una comisaría

POSADAS. Durante los últimos días la policía de Misiones estuvo en boca de todos, incluso de la prensa nacional, por el escándalo tras la difusión de videos y fotos de contenido sexual que tenían como principales protagonistas a integrantes de esa fuerza. Por ese hecho rápidamente dos jóvenes fueron separadas de su cargo y continúa la investigación en una comisaría de Jardín América.

Allí mismo, en esa localidad, explotó otro escándalo que también involucra a efectivos de la Policía. En esta ocasión la denuncia es quizás mucho más grave y tiene que ver con apremios ilegales y torturas contra un joven que había sido detenido por violencia de género en el barrio San Martín de Jardín América.

En diálogo con MisionesCuatro, Guadalupe B., hermana de la víctima y denunciante, explicó que todo comenzó a las 20.30 horas del 22 de febrero de este año, cuando su madre recibió una llamada de los vecinos que la avisaron de la detención de su hermano luego de una denuncia por violencia de género. En ese momento, Guadalupe llegó hasta el domicilio de su hermano donde se enteró que los policías saltaron el portón, lo redujeron y se lo llevaron detenido.

Allí comenzó el periplo por las comisarías del pueblo, primero en la Seccional IX, donde dio el nombre de su hermano y pidió datos del procedimiento. Todo habría sido negado por los efectivos de guardia que le habría manifestado desconocer el operativo.

Finalmente, tras varias horas de recorrer dependencias policiales, la familia es anoticiada de la detención del joven por un mensaje de WhatsApp de un efectivo de la comisaría de Puerto Leoni (localidad ubicada a unos 10 kilómetros de Jardín América). En el texto manifestaba a la familia que había sido trasladado entre las 3 y 4 am del día anterior por la policía. “Nos dijeron que se encontraba mal y que estaba muy lastimado. Que nos acerquemos para llevarlo a que lo vea un médico”, explicó la denunciante.

En la continuidad de su relato, Guadalupe comentó: “Cuando me fui a retirarlo lo encontré totalmente roto. Cuando se para me dice, `no puedo, me estoy muriendo, llévame al hospital´”. “Nunca me imaginé que dentro de la comisaría lo golpearon, lo torturaron, le bajaron el pantalón, le tiraron agua con la manguera, gas pimienta en la boca, le patearon y en un momento se despierta en el hospital todo golpeado”, agregó la joven, detallando que durante la noche de la detención su hermano fue ingresado al hospital por la policía en más de una vez por un supuesto dolor de estómago.

Pese a haber pasado casi más de dos meses del hecho, Guadalupe lamentó que la causa no haya tenido avances y aseguró que el tema tomó trascendencia mediante la repercusión de las redes sociales; pese a ello, todavía no tuvieron respuestas concretas de la policía o la justicia. “Tengo entendido que los policías que lastimaron a mi hermano siguen trabajando en la comisaría”, contó.

Finalmente, Guadalupe volvió a hacer una fuerte acusación contra los efectivos policiales que habría golpeado a su hermano. “Esa noche que lo tuvieron detenido y golpeándolo no me dieron información porque se dieron cuenta de la gravedad del asunto. Cuando mi hermano no se podía mover mas ellos dijeron ‘este tipo se nos muere acá, entonces vamos a negar la detención’, de ultima pasa a ser un Mario Golemba más y nadie sabe que pasó”, cerró la joven que insistió con el pedido de justicia.