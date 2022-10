La Defensa de Zielinski asegura que “se habla de alcoholemia que no existe en el expediente”

POSADAS. Continúa en etapa definitoria el juicio oral y público de Matías Zielinski que lleva adelante el Tribunal Correccional Nº 1 de Posadas que analiza las pruebas y testimonios en el marco de la causa por el “homicidio culposo” del que fue víctima Alberto Galeano (30), el 24 de febrero del 2019. Por el momento la causa pasó a cuarto intermedio y continuará con la declaración de testigos que fueron citados para este jueves 13 de agosto.

Pese a esta carátula, Sebastián González (M3159), abogado de Matías Zielinski habló con el móvil de MisionesCuatro e insistió en que el hecho está caratulado como “homicidio culposo en accidente de tránsito” y esa calificación puede llegar a variar dependiendo del cumplimiento de ciertos requisitos que exige el Código Penal, “que hasta el momento no de demostraron”, dijo, manifestando que “se habla de alcoholemia de alto gramaje que nunca fue incluida en la causa, no se realizó”.

“Hablamos de un accidente de tránsito. No tenemos una persona que haya salido a cometer un delito”, dijo el abogado insistiendo en que “juzgarlo como delincuente, más a una persona tan joven, sería marcarlo con algo que no tiene sentido”.

En ese sentido, el abogado defensor de Zielinski opinó que “el sistema carcelario no es de los mejores y no sería productivo para una persona que tiene vínculo familiar, trabaja, es joven y tiene un futuro por delante y se lo estaría estigmatizando por cosas que no existen en la causa”.

Sobre la relación entre Matías Zielinski, la victima Alberto Galeano y el tercero inclucrado, su abogado manifestó que “no era su amigo” y agregó: “Eran relaciones ocasionales de un evento. Son tres personas que estaban dentro de un vehículo y no hubo intención de causar daño”.

Finalmente, sobre la pena que podría caberle a Matías Zielinski en caso de ser hallado culpable, el Dr. Sebastián González manifestó: “El delito que se investiga puede ser de uno a seis años. Dentro del parámetro puede salir sobreseído o puede tener pena de cumplimento efectivo o en suspenso dependiendo de lo que estipule la jueza”.