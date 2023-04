La caída de un puente dejó aisladas a siete familias de un barrio de Eldorado

La caída de un puente en el barrio Avanti del kilómetro 3 de Eldorado dejó aisladas a siete familias. Mariana, la hija de uno de los damnificados, habló este martes con el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro y contó la situación que se padece en el barrio desde hace tiempo.

“Era un puente de madera y se fue cayendo, los vecinos lo mantenían, pero no pueden hacer nada”, relató la mujer.

Asimismo, agregó: “son 7 familias, es una calle sin salida, si o si tienen que quedar ahí”.

Respecto al arroyo y al puente caído comentó: “es un arroyito profundo, se había excavado porque siempre hubo inundaciones. El puente existe desde que se creó el barrio, mi papá siempre lo mantuvo”, reveló.

Además, contó que hace tres meses está la promesa de hacer las obras y que su padre no puede salir de su casa: “mi papá hace tres meses no puede ir al doctor, no podemos entrar. Está aislado ni al almacén le podemos llevar. Es un hombre mayor de 82 años, que ya no camina”, declaró.