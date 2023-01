La comparsa Pompeya Samba y su pasión por el carnaval

APÓSTOLES. Federico Sandoval, el presidente de la comparsa Pompeya Samba, brindó una entrevista en la radio 97.7 Social Club y contó que para los carnavales de este año se encuentran trabajando “a contrarreloj”.

“Esta semana que nos queda a trabajar a full con las chicas y la batería que ya está ensayando. Cada año vamos aumentando el número de nuestro participante”, declaró.

Y agregó: “los carnavales son una pasión para nosotros, pero hay que tener en cuenta que hay prioridades, el trabajo y el estudio. Este año tuvimos menos tiempo de ensayo, prácticamente un mes, pero los chicos son muy buenos y sacan todo. Es la pasión que tenemos por el carnaval, avanzaron muchísimo”, expresó Sandoval.

En referencia a la vestimenta señaló: “siempre hay trajes de reserva que hay que agregar cositas, les adaptamos, le ponemos plumas y a la calle”.

“La idea es que siempre sean nuevos, reglamentariamente un traje que compite no puede ser un traje que se utilizó de otro lado. Si no compite no hay problema, pero pudo haber pasado que en otros carnavales hubo problemas por trajes competitivos que eran usados en ese carnaval que fueron descalificados”.

Con respecto a la temática contó: “el tema presentado este año será Aladín y sus deseos de carnaval de la película de Disney que todo conocemos, adaptándole al carnaval”, precisó.

Además, dijo que los integrantes de la comparsa tienen a la venta un bono colaboración para solventar los gastos: “tenemos un bono que se rifa el 16 de enero, son 9 premios y lo que hacemos es que, no queda para nosotros, si una chica que compite la plata va para su traje. Le ponemos eso para que sean responsables y que no tenga que salir la plata de su bolsillo. Entonces, cuanta más venda mejor será”, explicó Sandoval.