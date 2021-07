La comunidad del BOP 112 protesta por un nuevo edificio: “El gobierno nos forzó a salir a la calle”

OBERÁ. La comunidad educativa del BOP 112 salió a la calle a reclamar la construcción de un nuevo edificio en Oberá, dado que hace 4 años que vienen reclamando por notas esto, luego de haber conseguido un terreno para la construcción. Ante la falta de respuestas del gobierno, y las promesas incumplidas, los padres y madres decidieron bloquear las aulas prestadas por la Escuela Primaria del barrio San Miguel, “por tiempo indefinido”.

Según la docente Fanny Kaechele, el gobierno provincial había prometido iniciar la construcción del nuevo Bachillerato de Orientación Polivalente en el segundo semestre del 2021, pero a fines de Julio, las obras no comenzaron. “Son 300 – 400 chicos en esta escuela que hace 10 años funciona con edificio prestado. El gobierno nos forzó a salir a la calle. Los padres ya no vieron otra forma para reclamar, porque se presentaron notas de forma correcta pero el gobierno no escuchó”, sostuvo la docente, en diálogo con MisionesCuatro.

En diálogo con MisionesCuatro, Kaechele contó que “en 2019, estábamos dentro de todo, bastante cómodos. Porque ocupábamos los salones que necesitábamos. Pero este año, primaria nos solicitó la devolución de una de las aulas. Entonces tenemos que estar intercalando, una semana los chicos de 4º año y una semana los de 5º. Más allá de los problemas edilicios de esa escuela”, aclaró la educadora, sobre el origen del conflicto.

La profesora reveló que el director del BOP 112, viene presentando pedidos al gobierno para la construcción del nuevo edificio, desde 2017. Dos años después, en 2019 “se pudo contactar al vicegobernador (Oscar Herrera Ahuad) que dijo que se iba a gestionar lo que necesitábamos para el nuevo edificio. La última respuesta es que en el segundo semestre iba a comenzar la construcción. Está terminando el primer mes y todavía no hay noticias”, reclamó.

“Son 300 – 400 chicos, porque tenemos una secundaria nocturna. Hay aulas donde no hay ventanas, hay luces que no funcionan y los baños están en condiciones muy precarias. Los daños son muchos y además, sufrimos muchos robos”, confió Kaechele, para quien “es urgente la necesidad de un edificio nuevo”.

Para la docente, no caben dudas de que la desidia del gobierno motivó la protesta. “El gobierno nos forzó a salir a la calle. Los padres ya no vieron otra forma para reclamar. Se presentaron notas de forma correcta pero el gobierno no escuchó. Así que no hay otra forma que salir a la calle a pedir lo que corresponde”, manifestó Kaechele.

Y aclaró que la escuela no está tomada. “Se inhabilitó el acceso a las aulas de la secundaria y continuará el bloqueo por tiempo indeterminado o hasta que aparezca alguien que nos dé soluciones”, dijo la profesora.

En el tramo final de la entrevista, Kaechele reveló que hace unos cuatro años, el BOP 112 cuenta con el predio donde construir el nuevo edificio. “Desde 2017 contamos con un terreno. Salimos beneficiados en un plan nacional. Pero hubo un problema con las empresas que licitaron. En 2019 se resolvió eso. Pero por parte del gobierno no están muy predispuestos a la construcción del edificio que necesitan los chicos”, bramó la educadora.

“Desde 2017 venimos reclamando algo que es totalmente justo”, sentenció.