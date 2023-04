La comunidad educativa de la Escuela 239 levantó el corte de ruta, tras firma de acta acuerdo

SANTA RITA. El corte de la ruta provincial 8, en Santa Rita, que llevaron a cabo padres, madres y alumnos de la Escuela provincial Nº 239 “Granaderos de San Martín” fue levantado en horas de la tarde, dado que la comunidad educativa logró un acuerdo con autoridades provinciales.

Según indican fuentes que conocen el conflicto suscitado por la falta de respuestas al reclamo de un nuevo edificio, luego de la protesta que fue informada por MisionesCuatro esta mañana, la Directora de Enseñanza del CGE y un responsable de la Dirección de Arquitectura llegaron al lugar y dialogaron con los damnificados.

Después de un debate entre autoridades y comunidad educativa, se firmó un acta acuerdo en la que la Provincia se compromete a que dentro de 45 a 50 días se inicie las obras de construcción del nuevo edificio para el establecimiento educativo. En caso contrario la comunidad educativa de la Escuela 239, volverá a las calles.

Lo que dijo una de las madres de la comunidad educativa de la Escuela 239

Más temprano, en medio de la protesta, Mónica Friedrich, madre de uno de los alumnos que acuden a la escuela, reveló que en Febrero se cumplió un año del reclamo y que las autoridades habían pasado para Junio, el inicio de las obras. Aunque, esa fue una postergación de varias en las que habrían incurrido los funcionarios responsables.

Como queda de manifiesto en las fotos que difundieron los padres y madres de los chicos que van a este colegio, el inmueble donde dictan clases presenta numerosas rajaduras y otros problemas edilicios. “La señora directora nos comentó que estaba todo ok, que supuestamente se comunicaron y que están esperando porque mandaron a Nación ese proyecto y que están esperando que den la autorización o que envíen la foto. Pero yo me pregunto, ¿la provincia no tiene autonomía, acaso, para hacer la obra? Siempre (ponen) la excusa de que no hay presupuesto ¿Para qué ocupan tanto en política? ¿Por qué no invierten en lo que corresponde? Porque esta escuela hace años que viene con rajadura. Obviamente, se tomó la decisión de no mandar más a los chicos porque en cualquier momento se cae eso”, contó Friedrich al programa TVA de MisionesCuatro, esta mañana.

“Solicitamos que, hoy, mañana estén las máquinas ahí trabajando ya. No creemos más en eso de que no hay presupuesto. Sabemos que hay. Así que lo que queremos es que se dé ejecución ya a la obra. Porque si vamos a seguir esperando, no sé, dentro de cuántos años vamos a tener la escuela. Mi hija, por ejemplo, está dando clase en tercer grado en un club. En un club acá del pueblo, está dividido en tres aulas y por cortinas. Imagínese lo que es dar clases así”, sentenció por entonces, Friedrich, al respecto del conflicto.