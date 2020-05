La Cooperativa Citrícola de Alem mandó a trabajar al personal de riesgo

Empleados en la Cooperativa. Foto: Alem News

El pasado 16 de marzo, el ministro Moroni y la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, anunciaron que las personas mayores de 60 años, embarazadas y quienes padezcan afecciones de salud crónicas, tendrían licencia para no ir a trabajar, pero para los directivos de la Cooperativa Citrícola hicieron caso omiso.

“Nos llamaron y dijeron que vayamos a trabajar sí o sí. Yo, por ejemplo, soy diabético, tengo una enfermedad crónica y tengo 59 años y hay otros que tienen problema grave de pulmón y amenazaron con sacarnos por incumplimiento”, dijo uno de los empleados en declaraciones a un medio local.

De acuerdo con las medidas anunciadas por el Presidente Alberto Fernández y con la Resolución MTEySS N° 202, las personas diabéticas, con insuficiencia renal crónica, entre otras enfermedades, pueden acceder a la licencia obligatoria.

En tanto, otro trabajador dijo: “cuando dijimos que no tendríamos que ir a trabajar porque somos personas de riesgo y si podíamos desarrollar alguna tarea en domicilio, nos contestaron que el coronavirus es solo una gripe y no es excusa para no ir”.

Por otra parte, reclaman promesas incumplidas y atraso en los sueldos.