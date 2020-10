La cuarentena fue “muy sacrificada” y no tuvo los efectos “que buscábamos”

POSADAS. Tras superar el millón de infectados por coronavirus (Covid-19) en el país, que este martes cumplió 7 meses de confinamiento sanitario, el infectólogo Oscar López opinó la medida “al principio fue excelente”, aunque ahora, “con el diario de meses después”, “algunas cosas se podrían haber manejado de otra manera”. Argentina alcanzó los 590 muertos por millón de habitantes y superó a Suecia (585/millón), un país que no hizo un confinamiento sanitario.

En diálogo con MisionesCuatro, López admitió que los testeos masivos habrían sido importantes, aunque son de un costo elevado. “Se hubiera hecho como se hubiera hecho (la cuarentena), habría habido críticas. Nuestra cuarentena ha sido muy sacrificada y no ha tenido el 100 por ciento de las cosas que buscábamos. Si seguimos comparando números, nos vamos a encontrar con estas cosas”, comentó el médico.

No obstante, aclaró que, de no haberse realizado la cuarentena, “creo que hubiéramos estado peor”. “Podríamos haber tomado medidas como el testeo masivo. Hubiera sido un costo importante que no sé si el Estado estaba en condiciones. Habría que ver (la relación) costo/beneficio. ¿Gasto 10 mil en testeos o 100 mil en internados? ¿O (100 mil) en la cuestión social de la gente que está sin trabajo?”, planteó López.