La EPET Nº 3 de Oberá está sin clases por la rotura de bomba que impulsa desechos cloacales

La EPET Nº 3 “Polonia” de la ciudad de Oberá, no puede desarrollar sus clases por la rotura de bomba que impulsa desechos cloacales. En ese contexto, para conocer más detalles de lo sucedido, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro se consultó con Sandra Wosniuk, la directora de esa escuela técnica.

“Nuestra escuela está emplazada en una zona donde no hay cloacas, no hay red cloacal, dependen exclusivamente de una bomba sumergible que lo que hace es impulsar todos los líquidos cloacales aproximadamente unos 200 metros hasta encontrar a la red de cloacas más cercana a la escuela”, reveló la docente.

Y agregó: “el viernes pasado el mediodía, los profes del taller constataron que había desperfectos en el tablero, o sea, que estaban indicando un mal funcionamiento de la bomba. Eso hace que comiencen a emanar olores y, también, si no atendemos la cuestión, a verter líquido cloacal. Por lo cual pedimos colaboración a la municipalidad, que hoy a primera hora estuvo presente el camión atmosférico, se hizo el vaciado de la cámara”, comentó.

“Los profes de taller, entendidos en el tema, no solamente hicieron la limpieza, sino la constatación y constataron que la bobina de la bomba estaba quemada. Por lo cual procedieron a retirar la bomba”.

“Nos pusimos en contacto con las autoridades educativas, también con la Intendencia y hoy, en el transcurso de la mañana la bomba fue a, digamos, a manos de una persona especializada en rebobinado y esperemos que cuanto antes se pueda hacer el trabajo”, declaró la directora de la EPET 3.

En relación a los gastos que deben afrontar señaló: “el problema que no es menor porque en la medida que no contemos con la bomba no vamos a poder desarrollar actividades en la escuela. El dinero no lo tenemos, justamente pedimos la intervención de la Intendencia, la bomba se extrajo hace un par de horas. El técnico especialista en el rebobinado va a hacer el trabajo de verificación y va a presupuestar. Estamos en esa fase”, afirmó.