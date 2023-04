La hiperinflación de 1989: cómo se vivió en Misiones según la mirada de algunos posadeños

POSADAS. En un contexto complejo de crisis económica, marcada por la inflación, las periódicas corridas cambiarias, las restricciones a la importación y al acceso a divisas internacionales, junto con la pulverización de las reservas del Banco Central, muchas personas comparan el presente escenario económico con el que antecedió a la hiperinflación de 1989, que desembocó en la renuncia del ex presidente Raúl Alfonsín.

El Móvil de MisionesCuatro dialogó con un contador, un comerciante, un historiador y un sindicalista, sobre lo que vivieron durante la Hiperinflación de Alfonsín, y respecto de las diferencias y similitudes de la presente crisis con aquella que desembocó en el llamado Plan de Convertibilidad, es decir, la sanción (el 27 de marzo de 1991) de la Ley Nº 23.928 (Ley de Convertibilidad del Austral) durante el gobierno de Carlos Menem, bajo la iniciativa del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Esa ley estuvo vigente durante casi 11 años hasta su derogación el 6 de enero de 2002, en el marco de la Crisis del 2001.

“Era una urgencia por no tener pesos, tenías que gastarlos en el momento, porque al día siguiente, lo que tenías no alcanzaba”

El contador Raúl Karaben, contó a este medio que en 1989, tenía 29 años de edad y 6 años trabajando profesionalmente. “El día a día, era una locura. Cobrabas algo de algún servicio y tenías que gastarlo en el momento, porque al día siguiente, lo que tenías no alcanzaba para lo que tenías que comprar”, describió Karaben, sobre lo vivido durante la hiperinflación.

“Era una urgencia por no tener pesos. No podías tener efectivo en la mano porque el otro día, seguro, lo que querías comprar estaba un 10 – 15 o 20% más caro”, señaló el contador.

En esta línea, Karaben remarcó: “Era una locura. En esa época, no había la tecnología que hay hoy y los supermercados estaban todo el día con la maquinita, remarcando, eran papeles sobre papeles”, sostuvo.

“Los bancos se llenaban de gente para ver las tablitas con cotizaciones”

Por su parte, el historiador Leo Duarte, recordó sobre 1989: “En ese momento tenía 7 años, me acuerdo algunas cosas y otras por lo que he estudiado. En ese momento, Posadas tenía muchos bancos, por ejemplo, el Banco Mesopotámico en Felix de Azara y Sarmiento, y tenía las tablitas donde la gente miraba las cotizaciones. Los bancos se llenaban de gente para ver los cambios”, detalló.

“Fue una época difícil. Escuchaba a mamá quejarse por los precios de los alimentos, que eran muy caros. A una vecina le daban la Caja PAN (Programa Alimentario Nacional) con carne enlatada y muchos productos no precederos”, comentó Duarte.

“Todo subía, alimentos, 2 veces por día, Y en una ferretería subían hasta 3 veces por día”

Por su parte, el comerciante Juan Ramón Montejano, contó sobre aquellos años: “Fue una hiperinflación de Alfonsín, que uno ponía los precios a la mañana y a la tarde te daban otros precios. Todo subía, alimentos, dos veces por día. Y en una ferretería subían hasta 3 veces por día los precios”, dijo Montejano.

A su tiempo, el secretario general de la CGT Misiones y del sindicato de los trabajadores navieros, consideró que “siempre el que sufrió el desajuste económico es el trabajador. Como siempre digo, el que tiene (capital), nunca pierde, porque no lo tiene en pesos ni depende de un salario como dependemos los trabajadores”.

Con críticas al ex Presidente Carlos Menem, a quien cuestionó por las privatizaciones, Giménez insistió en que durante la hiperinflación hubo “desesperación, la angustia de la familia trabajadora, no poder cubrir sus alimentos, la salud, el seguro, no poder educar. Y una inseguridad social que aterra”, dijo.

Las diferencias y parecidos entre la crisis inflacionaria del 2023 y la Hiperinflación de 1989

En cuanto a las similitudes y diferencias entre el presente contexto y el que se vivió entre 1989 y 1991, las opiniones fueron divergentes, aunque hubo algunas coincidencias entre estos entrevistados.

“Hay cosas más graves ahora que en el ‘89”, dijo Karaben, planteando que “la deuda interna, la deuda pública que tenemos es muchísimo más grande que la que teníamos”.

En cambio, lo diferente del 2023 respecto de 1989, para Karaben, gira en torno a la experiencia. “Ahora hay mucha gente que ya conoció la hiper y tiene más conocimientos de cómo adaptarse a esa crisis, qué es lo que tenés que hacer y que lo que no tenés que hacer”.

Sin embargo, Karaben aclaró que el país aún no cayó en la hiperinflación, aunque no se puede asegurar que no volverá a ocurrir. “No estamos todavía en una hiper, con el estallido del dólar hay una corrida, se devaluó nuestra moneda por falta de confianza de nuestra gente que quiere cambiar sus pesos por dólares y no hay dólares. El Estado está literalmente quebrado porque no hay reservas”, advirtió el contador.

“Hay cosas más graves ahora, la deuda interna que tenemos es muchísimo más grande que la que teníamos”

En tanto, el historiador Duarte, que comparó a las Cajas PAN con los planes sociales, sostuvo que “hay coincidencias en la parte económica”, entre el 89 y el 23, por ejemplo, “los vecinos se quejaban de la inflación, como ahora”

De acuerdo con Milcíades Giménez, una de las diferencias entre ambas épocas, gira en torno al aumento del consumo de drogas. “La droga ha degenerado todo. Antes los ladrones tenían códigos, hoy te matan por unas zapatillas”, expresó. Asimismo, el sindicalista consideró que “estamos lejos de la hiperinflación y tenemos las herramientas válidas para salir de esto rápidamente”.

Por último, el comerciante Montejano opinó que la presente crisis inflacionaria “no se parece mucho”, a la hiperinflación del 89, porque por entonces “estaba más controlado el tema”, y “no había tantos planes sociales. Estamos bastante peor por todo el drama político, en ese momento”, concluyó.