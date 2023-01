La madre de Micaela Galeano negó haber recibido ayuda de Ripoll: “Me da vergüenza, que deje de mentir”

GARUPA. Mientras se profundiza el conflicto por tierras en el ex Barrio San Cayetano (actualmente conocido como Bº La Costa) donde un grupo de familias ocupan un lote que está deshabitado para que le entreguen un terreno a Noelia Sosa, la propia mamá de Micaela Galeano, salió a cuestionar con dureza al intendente Luis Ripoll y a los empleados suyos que salieron a desacreditarla en las redes sociales.

La mamá de la niña fallecida en octubre, aplastada por el derrumbe del muro de una hormigonera, recalcó que no recibió asistencia alguna por parte de la Municipalidad de Garupá que conduce la familia Ripoll desde hace décadas. Y que, pese a tener a su cargo a dos hijos de 3 años y 6 meses de edad, y haber perdido su hija, su vivienda y sus pertenencias en el derrumbe, el municipio y el alcalde no le brindaron ninguna ayuda.

“No tengo ninguna casa y por eso tengo que andar peleando por un terreno con estos zánganos, que se creen dueños de todo”

“Qué poco serios que son los de la municipalidad para poner eso. La verdad es que estoy indignada y con vergüenza ajena porque acá nunca se acercó Lucho Ripoll”, lanzó Sosa en un audio que se hizo viral, en respuesta a publicaciones de allegados al alcalde renovador K, que la acusan de haber recibido una vivienda construida por orden del intendente.

“Reitero esto, nadie se acercó y me dijo: acá está tu casa. Nadie. Me voy a cansar de decirlo, estoy en una casa prestada. ¿Qué casita me hizo el intendente? Que deje de mentir. No tengo ninguna casa y por eso tengo que andar peleando por un terreno con estos zánganos, que se creen dueños de todo”, explicó Sosa en el audio, en referencia al conflicto por tierras que estaban deshabitadas y que están ocupadas por un acampe de vecinos. En el marco de esa ocupación, un grupúsculo que estaría ligado a Ripoll salió a amenazar con palos y machetes a las familias, y fue protegido por la policía de Garupá, el viernes y sábado pasados.

“Me da vergüenza el intendente y la gente que trabaja para él, son una manga de mentirosos que no tienen escrúpulos”

En tono crítico hacia Ripoll y sus seguidores, Sosa insistió: “Me da vergüenza el intendente y la gente que trabaja para él, porque son una manga de mentirosos que no tienen escrúpulos”. “Nadie sabe lo que pasó en mi casa, lo que yo viví y lo que estoy viviendo”, expresó la mujer. Y añadió: “Que no salgan a hablar estupideces, y dejarme mal”

“Son mentirosos y no les da vergüenza andar mintiendo y reírse de la desgracia ajena. Se ve que no tiene hijos”, criticó Sosa a quienes tratan de deslegitimar su pedido de una vivienda tras el derrumbe que mató a su hija de 6 años de edad, el pasado 6 de octubre.

Al respecto, Sosa desafió a Ripoll y sus seguidores: “Que me traiga el papel que me está haciendo una casa. Entonces saldré a decir que el intendente me atendió y me dio solución. Pero mentira, no me dio ninguna solución ni a mí ni a mi familia”, dijo.

“Así quieren que les voten, manga de sinvergüenzas y corruptos de porquería que son. Ya me cansaron, por la memoria de mi hija nadie se va a burlar”, sentenció la joven, que pidió que se haga viral ese audio en el que reitera que no tiene una vivienda propia después de haber perdido todo –incluso la vida de su hija- en el derrumbe de un muro de contención de una hormigonera en el barrio ex San Cayetano.