“La obesidad está avanzando” y por eso ampliaron la cobertura en el Programa Médico Obligatorio

POSADAS. La obesidad es una “enfermedad crónica, compleja y progresiva, que afecta a todos los órganos, y si uno no toma cartas en el asunto, esto aumenta cada día más”, definió el médico del Equipo de Tratamiento de Obesidad del Parque de la Salud, Eduardo Carrozo, quien insistió en que este problema está avanzando en el país y cada vez hay más personas requiriendo tratamiento y atención.

En diálogo con el programa Previa Informativa, Carrozo explicó que la obesidad es “un problema que se acarrea por años, y cuando consultan los pacientes”, señalan que tenían “un peso sano” sufren un “evento disparador y comienzan a descontrolarse en los hábitos”.

“Los hábitos llevan a el aumento progresivo de peso, hasta que los pacientes se ven atrapados en un cuerpo que no es el que tenían”, comentó el médico. Y describió que, en general, los pacientes con obesidad consultan porque no se pueden atar los cordones, no consiguen ropa para su talla o se cansan ante la más mínima actividad física, como caminar.

Imagen ilustrativa

“Hay que ubicar a la persona en una escala de índice de masa corporal para mostrarle con números, cuán grave es su enfermedad. Una vez que entiende su enfermedad comienza el tratamiento”, señaló Carrozo, añadiendo que “en muchos casos es un problema discapacitante”.

Ampliaron la cobertura de la obesidad en el PMO por la mayor incidencia social

En cuanto al avance en la incidencia de la obesidad, Carrozo explicó: Es una enfermedad que ingresó en el PMO (Programa Médico Obligatorio) en el 2009, a través de la ley de trastornos alimentarios, ya no como un factor de riesgo de otras enfermedades. Hace unas semanas, se votó una ampliación de esta ley, en los márgenes de la edad, la estrategia quirúrgica y la cobertura de medicamentos. ¿Por qué? Porque la obesidad está avanzando y hay gente que necesita esta atención”, aseveró.

Respecto de la importancia del tratamiento de la obesidad, Carrozo ponderó que, se trata de una enfermedad que dispara otras patologías, situación que lleva a una mayor demanda del sistema de salud. “Si logramos que el paciente baje de peso, va a dejar de consumir otros medicamentos. Dejará de tener presión elevada, dejará de tener azúcar elevada en sangre, problemas de columna y en el hígado. Por lo tanto, deja de recargar el sistema de salud. Tratando la enfermedad madre, mejoramos las enfermedades derivadas”, señaló el galeno.

En cuanto al diagnóstico, Carrozo explicó: “Hay que pesar al paciente y medirlo. Se establece el IMC (Índice de Masa Corporal). Si es menor de 25 es sano, de 25 a 30 sobre peso y mayor de 30 es obesidad. Es un diagnóstico objetivo y no una percepción del médico. Cuando es mayor de 40 hay obesidad mórbida, un gran problema de salud porque aparecen otras enfermedades”, enfatizó Carrozo.

Según el médico, la obesidad mórbida “genera un problema, un espiral negativo” en el que el paciente va adoptando un estilo de vida más letárgico, con menos actividad y más alimentación, que va acelerando y empeorando su condición.