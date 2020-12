La pareja de policías no descarta seguir peleando por adoptar a Antonella

POSADAS. Una de las mujeres policía que quisieron adoptar a Antonella, la niña de 4 años que fuera escandalosamente arrancada de su familia de crianza en Eldorado, no descartó continuar peleando por la adopción, aún pese a que la pequeña desarrolló un vínculo afectivo con el matrimonio Dávalos – Rodríguez.

Y los gravísimos hechos de público conocimiento, por la orden de la cuestionada jueza de familia Corina Jones y el brutal procedimiento policial. En medio de lágrimas, Laura dijo que le “tapó la cara” a la niña, cuando salieron del juzgado el jueves pasado, “para que no vea” lo que estaba sucediendo en el lugar, con policías y allegados del matrimonio que crio a Antonella, forcejeando por la pequeña.

“Queremos contar lo que a nosotros nos pasó”, dijo Laura, una joven policía casada con otra uniformada. “Estamos inscriptas desde hace 2 años y medio. Fuimos familia solidaria y después de todo lo que vivimos, empezamos el trámite para ser Familia Adoptante”, detalló la joven, añadiendo que desconocían que Antonella había sido criada por la pareja Dávalos – Rodríguez, por más de 3 años.

Momento en que la niña Antonella era arrebatada de su familia. Foto: Eldópolis

Según Laura, desde el juzgado les avisaron por cédula judicial que había una niña en adoptabilidad y que debían presentarse en Eldorado, el jueves pasado, y permanecer una semana en la ciudad, para llevar adelante el proceso de revinculación. “Yo no puedo ser mamá (biológica) y nuestra idea es formar nuestra familia. Nos llamaron el miércoles, nos citaban a Eldorado, el jueves a primera hora. La primera audiencia la íbamos a tener en Eldorado, con doctores, la jueza y psicólogas. Alquilamos una cabaña, teníamos que quedarnos una semana para hacer la vinculación”, relató.

Según Laura, “la nena no lloró nunca”

“Nosotros nos presentamos ese día para hacer la vinculación. Tuvimos la audiencia y nos dicen que a las 10 estaría llegando la nena. Desconocíamos a la nena, sabíamos que tiene 3 años y medio. Cuando viene la nena le traen a la oficina. Y afuera se empezó a escuchar gritos. Insultos, diciendo que le estábamos robando, y un montón de barbaridades. Siempre gritando por la nena. Empezamos a jugar con la nena y esta gente, se empezó a amontonar. Cuando teníamos que salir, empezaron a acercarse muchas personas de esta familia solidaria. Ahí la jueza solicitó personal de seguridad y nosotros no íbamos a poder salir. Nos estaban amenazando y nos acusaban de llevarnos a la nena de forma irregular”, relató Laura, sobre los momentos vividos después de que un aberrante forcejeo en el que un policía se llevó a Antonella como si fuera una cosa, para ingresarla al juzgado.

Laura continuó con su descripción y dijo que la gente que defendía el pedido del matrimonio Dávalos – Rodríguez, “va a la puerta trasera y llegan a tumbar el portón. Y los policías nos dicen que salgamos por la parte de adelante. Yo abrazo a la nena y le tapo la cara para que la nena no vea a la gente que estaba afuera”, expresó la policía, entre sollozos. Según ella, y contrario a todo lo que mostraron las terribles imágenes del procedimiento, “la nena no lloró nunca”.

“La pongo contra mí para que no vea a la gente”, reiteró entre lágrimas Laura, revelando que trató de impedir que Antonella vea a su padre y madre de crianza y a los familiares que trataban de impedir la apropiación ordenada por la jueza Jones. La mujer policía denunció que los manifestantes, le lastimaron el cabello, estando ella con la niña en brazos. “Me rompieron la ropa y me quisieron romper un termo en la cabeza y el policía que ven corriendo con la nena, es porque yo la entrego para que no me la saquen”, reveló Laura sobre las espeluznantes imágenes del procedimiento del jueves pasado.

Críticas a los que impidieron la revinculación

Laura cuestionó la violencia con la que actuaron los allegados del matrimonio Dávalos – Rodríguez, pero se negó de plano a cuestionar el operativo policial. También evitó criticar a la jueza Jones, que fue repudiada a nivel nacional por no proteger los derechos de Antonella. “Desconozco el tema del operativo. Fue algo que los tomó de sorpresa. Iba a ser progresiva la vinculación. En esta semana íbamos a ver si podía darse la vinculación. En ningún momento tuvimos la tenencia de la nena. La vinculación es el proceso de conocernos, acompañados por la psicóloga. Pero el proceso de vinculación no se pudo hacer por las personas violentas y agresivas que estaban afuera”, opinó Laura.

Consultada sobre el accionar de la jueza Jones, que desconoció que la niña estaba afectivamente vinculada a su familia de crianza, Laura dijo: “No puedo decir quién es bueno o quién no. A nosotros también nos están atacando. Somos víctimas. Todos hablan de nuestra condición sexual, dicen que robamos a la nena del juzgado en pleno día. No puedo decir que nadie se va a encariñar (con un niño en guarda), pero cuando a nosotros nos tocó entregar al niño, lo hicimos porque estábamos inscriptos como familia solidaria”, manifestó Laura, revelando que tuvieron a un pequeño durante un año, para luego entregarlo a otra familia adoptante.

Los padres de Antonella encadenados frente al Juzgado de Familia

Hablaron con la hermana de Antonella

Para Laura, la nena (Antonella) que “estuvo 48 horas con nosotros, a la hermana (de Antonella) se la entregamos en los brazos. Mi pareja le dijo que lamentábamos todo esto. Si sabíamos de todo esto, y de que estaba una hermana, no íbamos a apartarla”, confió la mujer policía, sobre la entrega de la pequeña a su hermana biológica, quien ahora tiene la guarda provisoria.

Consultada sobre si van a accionar legalmente contra la jueza Jones, Laura dijo “que se va a accionar contra quienes se tenga que accionar. Pero de eso se encarga mi abogada”, comentó

Y repreguntada sobre si consideran que lo mejor para Antonella sea quedarse con su hermana biológica (que es vecina del matrimonio Dávalos – Rodríguez) Laura sostuvo que van a aceptar “lo que la justicia considere que esté bien para la nena. Si considera que tiene que quedarse con su hermana o con esa familia (de guarda), nosotros no nos vamos a oponer. Mi pareja, Daniela, le explicó que nosotros somos víctimas y no sabíamos. Si es lo mejor para la nena, que se quede con su hermana o con su familia. Pero el juzgado va a determinar. La nena, los días que estuvo con nosotros, nunca estuvo mal”, remarcó Laura.

No descartó continuar peleando por la tenencia de Antonella

Respecto de si van a continuar peleando por la tenencia, después del escándalo nacional suscitado, Laura, comentó: “Por una cuestión legal, no puedo hablar de eso. Es confidencial”, sostuvo la policía, sin descartar que continúen legalmente exigiendo la tenencia de Antonella. “Cuando sos familia solidaria te dicen que no vas a poder adoptar”, recalcó.

“Hay que modificar la ley (de las familias solidarias)”, admitió Laura sobre la prolongada tenencia y vinculación de niños con familias de guarda, que según la ley misionera no pueden acceder a la adopción definitiva. “No estamos bien, a nuestra familia tampoco. Nos duele todo lo que se dice. Por el momento vamos a pensar en nosotras y tratar de estar bien. Somos dos personas tratando de adoptar. Mi mamá se enteró de la peor manera, viendo como toda esta gente me estaba golpeando”, remató.