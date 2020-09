“En la manipulación de la Justicia, la política misionera está 20 años avanzada ”

POSADAS. En la provincia, “somos maestros en el arte de manipulación de la justicia, en esto, la política misionera está 20 años avanzada y estamos marcando el rumbo del país”, ironizó, cáustico, el ex vicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y ex titular del Colegio de Abogados de Misiones, Rodrigo Bacigalupi.

El constitucionalista y profesor universitario, cuestionó con dureza los nombramientos “a dedo” y sin concurso de personas carentes vocación de justicia. Y lo hizo a días de que el titular de la UEJN, Luis Oudin denunciara que ministros del Superior Tribunal de Justicia, están nombrando a familiares dentro del poder judicial, con cargos inventados y sueldos de privilegio, en torno a los $100 mil mensuales.

“Hay muy buenos jueces de primera y segunda instancia en Misiones. Por ahí el STJ hace el esfuerzo y emite sentencias como la gente”, aclaró Baciglupi, en diálogo con MisionesCuatro, insistiendo en que pese a las deficiencias del poder judicial misionero, “no todo es blanco o negro”.

Sin embargo, “cuando están en juego los intereses de los poderosos, cae por tierra la justicia social”, disparó.

Rossana Venchiarutti – pta del STJ

Los nombramientos a dedo y la implosión del sistema

Consultado sobre las denuncias de Oudin, quien manifestó este martes en MisionesCuatro, que los ministros del STJ están creando cargos para pagar sueldos de privilegio a los familiares que colocan en el poder judicial, Bacigalupi explicó: “Ese tema, lo hemos hablado con el entonces presidente del STJ Rubén Uset, y después con (su sucesora) la doctora Ramona Velázquez. El Cademis constantemente pone en agenda la necesidad de respetar la constitución y la ley”, aseguró el abogado.

En esta línea, Bacigalupi recordó que la constitución garantiza “igual oportunidad de acceso a los cargos públicos, con la única condición de la idoneidad. (Pero) a los aspirantes a trabajar en la justicia, no se les da ese derecho. Hay una discriminación. ¿Cuál es? Prefiero incorporar a las personas que yo quiero a la justicia. Es una arbitrariedad en el poder judicial. Y lo hacen según un criterio que ya se emplea (en la administración pública)”, fustigó.

Designaciones a personas sin vocación y descrédito de la Justicia

Al respecto, Bacigalupi planteó algunos de los problemas ligados a la “designación a personas sin vocación” en el Estado. Y, en particular, en la Justicia. “Si llegan así, (sin vocación y por acomodo) se transforman en entidades burocráticas que lo único que hacen es perjudical. La diferencia con el resto de la administración pública es que, con una persona sin vocación, el resultado va a ser injusticia. El ciudadano empieza a descreer en la justicia y la justicia por mano propia es el resultado”, alertó.

“Todo el mundo ingresa con algún apoyo político (a la justicia) Pero después se dan cuenta de que quieren ascender, pero ya no tienen ese apoyo y no les dan ascensos por con capacitación. Empieza a implosionar el sistema para adentro. Los que quieren progresar con capacitación, lo que es correcto, están dentro de un sistema contrario a la capacitación”, bramó Baciglupi.

Recordó los planteos del ex ministro Santiago

En esta línea, el catedrático recordó que el ex ministro del STJ, César Santiago, ya definió cuál es el criterio que utilizan para los nombramientos. Santiago “me contestó” a través de una nota, diciendo que “el Cademis ve el vaso medio vacío, porque ellos ingresan gente y después los capacitan. Eso dijo el ex ministro renunciado Santiago”, lanzó Bacigalupi en referencia a la renuncia del ex ministro que tenía doble cargo y cobró millones de pesos por una asesoría “fantasma” para la Entidad Binacional de Yacyretá, cuando era presidida por el ex Director Ejecutivo Oscar Thomas.

“Esta es la impostura (del STJ) Hay mucho cinismo. Y es lo que hay que cambiar”, advirtió Bacigalupi, que incluso reveló que, en algún momento, habrían propuesto al STJ que “llamen al 50% de la vacancia”, y que el Cademis colaboraba con los concursos. Todo ello para que “empiecen a poner gente con vocación de justicia”, sentenció.