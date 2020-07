Las colonias “son tierra de nadie” por el robo de yerba y el abigeato

MONTECARLO. El ingeniero Manfredo Seifert, advirtió que los agricultores en la zona de Montecarlo están completamente desamparados ante el robo de yerba mate y el abigeato, debido a la inacción policial y a bandas mafiosas que están operando en el interior de la provincia. Seifert participó de una importante movilización de agricultores en la citada ciudad, exigiendo a las autoridades provinciales que brinden seguridad en la zona de las colonias, que se convirtió en una “tierra de nadie”.

“A veces es tan alevoso el robo, que, por ejemplo, en mi chacra, cuando mi colaborador estaba cortando la yerba en un extremo, tres personas robaban del otro extremo, a plena luz del día. Es todo robo piraña. Y hay alguna mafia organizada que hace su inteligencia para ver cuándo hay menos movimiento y envían el vehículo (para retirar la yerba robada)”, detalló Seifert, en diálogo con MisionesCuatro.

En esta línea, Seifert planteó que es tal el grado de organización de criminales que, incluso, “a veces es una cuadrilla de 15-20 personas con un camión y la gente que hace la tarefa, ni se entera de que están robando”, puntualizó.

Según el ingeniero que, los productores ya participaron en muchas reuniones con la policía y ahora, pretenden que “la Policía actúe. Queremos que desde el ministerio de gobierno (bajen instrucciones)”, fustigó Siefert en su pedido para que la policía y la cartera que conduce el Dr. Marcelo Pérez, efectivamente se aboque a desalentar el robo de yerba.

“Los recursos que aportamos para cuidar nuestros bienes, los están despilfarrando”, se quejó Siefert, aunque dejó en claro que no cree que exista una connivencia policial. “No creo que es así, pero se trata del simple hecho de no querer trabajar. Esto tiene que venir desde nuestro gobernador. Tiene que impulsar un cambio en la política de seguridad de la provincia. Debe haber funcionarios que no están haciendo lo que deben hacer”, enfatizó.

Consultado sobre el funcionamiento de la policía rural, Seifert fue lapidario: “En un principio, la policía nos pidió destacamentos en las colonias. Levantamos casillas para que haya policías rurales, pero están deshabitadas. (las colonias yerbateras) son tierra de nadie”, denunció.

Por otra parte, Seifert consideró que sí hay connivencia política con otro tipo de delitos contra la propiedad, que son la intrusión de campos. En esos casos “hay punteros políticos incentivando (la intrusión)”, aseguró.