Lezcano evitó hablar de las denuncias y opinó que “no hay cultura tributaria” en Piray

POSADAS. El intendente renovador de Puerto Piray Jorge Lezcano habló este lunes con MisionesCuatro frente a la gobernación de Misiones, y aseguró que en su comuna “no hay cultura tributaria” y la mayor parte de los ciudadanos, están acostumbrados a recibir servicios sin ningún cargo. Con esto, pareció contestar las críticas que recibió por parte de comerciantes y empresarios de su ciudad, que se organizaron para presentar demandas públicas, tras una lluvia de intimaciones municipales.

Consultado por la actividad comercial en la comuna, Lezcano opinó que hubo una reactivación importante del mercado local, producto de las restricciones ligadas a la pandemia del coronavirus. “Si comparamos la economía de Noviembre con la de esta fecha, logramos un repunte importante. No hay comunicación con Montecarlo o Eldorado. La gente no se va a comprar a los grandes centros. Se inyectó el IFE y distintos planes. Algunos sacaron sus ahorros para invertir y resguardarse”, aseveró

“Piray es un pueblo que no tiene cultura tributaria. Esto viene de años. No se le cobra el empedrado, la vereda. El agua se la provee el municipio a un costo ínfimo y tarifa plana. Hay un montón de cuestiones que venimos trabajando y tratando de cerrar. Cuando ingresamos, no había ni un solo plano ni registro. Y un montón de cuestiones que se fueron cerrando”, dijo el alcalde renovador, defendiendo un supuesto incremento en el ordenamiento institucional y de las cuentas de la comuna.

El reclamo de comerciantes de Piray

De todas formas, Lezcano evitó hablar de las protestas que comerciantes y empresarios de la ciudad hicieron en los últimos días, en reclamo por las trabas a las habilitaciones comerciales, entre otros reclamos. La semana pasada, comerciantes de Piray presentaron una queja pública y un petitorio, exigiendo, entre otros puntos: suspensión de acciones judiciales contra los comerciantes; extensión del horario comercial; flexibilización de los requerimientos a empresas comerciales o de servicios mientras dure la emergencia sanitaria; reactivación urgente del Foro de Seguridad; gestión de la Comisaría de la Mujer y Comando Radioeléctrico; y cese de intimaciones a comercios.

Según denunciaron, el mes pasado comenzaron a llegar intimaciones para la presentación de las declaraciones juradas de los últimos diez años. Pero era documentación que no era obligatoria y que el propio municipio no podía registrar por carecer de un sistema informático.

“El intendente disparó en el transcurso del último mes una cantidad infernal de intimaciones a los comerciantes y a las empresas de servicios. Se ha dedicado sistemáticamente a intimar a todos a ponerse al día en un plazo de cinco días. A partir de ahí, todos los comerciantes comenzamos a sacar turno, en el marco de la pandemia y presentamos las documentaciones que se nos pidió”, dijo un conocido mueblero de la zona a un medio gráfico posadeño.

Al respecto, el empresario denunció que si no se cumple con el plazo impuesto por el ejecutivo, les imponen multas de hasta $20 mil. Y pasados los 5 días, la multa se multiplica por 10 veces. A partir de ahí, las multas se tornan impagables. En ese contexto, los empresarios y comerciantes locales denunciaron que el Ejecutivo se niega a otorgar moratorias o pago en cuotas. Pese a que, por la pandemia, los empresarios debieron cerrar sus negocios.

Pero más grave aún fue la denuncia de Belén Brunaga, una comerciante que hace un año que está gestionando sin éxito, la habilitación municipal. Según ella, Lezcano se niega a firmar la habilitación porque ella no pertenece al espacio político del alcalde. “El gobierno creo un miedo y si no estás con ellos, no podés crecer”, sentenció la empresaria, en diálogo con MisionesCuatro, la semana pasada.